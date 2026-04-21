Vladimir Putin mister fotfestet globalt mens strategiske allierte som Syria, Venezuela og Ungarn glir ut av russisk kontroll. Eksperter mener Russland fremstår som en ineffektiv beskytter.

Den geopolitiske situasjonen for Russland s president Vladimir Putin har gjennomgått en dramatisk forverring de siste årene. Mens ambisjonen opprinnelig var å gjenopprette russisk dominans i nærområdene og utfordre vestlig innflytelse, viser nå realiteten en rekke tunge nederlag for Kreml.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug peker på at Putins venneflokk har blitt adskillig mindre, og at Russland har tapt betydelig innflytelse i sentrale land som Syria, Venezuela, Aserbajdsjan, Moldova og sist Ungarn. Dette mønsteret av tapte allianser vitner om en svekket evne til å opprettholde kontroll over strategiske partnere. I Syria har fallet til Bashar al-Assad-regimet vært et knusende slag mot Russlands posisjon i Midtøsten. Russland kjemper nå en desperat kamp for å beholde sine kritiske militærbaser i Tartus, som fungerer som en livsviktig logistikknutepunkt for russiske operasjoner i både Middelhavet og Afrika. Samtidig har situasjonen i Sør-Amerika eskalert etter at amerikanske styrker tok kontroll over Venezuela, noe som har etterlatt Russland uten en av sine viktigste strategiske partnere i regionen. Dalhaug bemerker tørt at Putin fremstår som en ineffektiv beskytter av sine klientstater, noe som er fatalt for en leder som baserer sin makt på autoritær lojalitet. Denne oppfatningen deles også i andre leire, hvor til og med tidligere lojale støttespillere som krigsbloggeren Ilya Remeslo har tatt til orde for at Putin bør stilles til ansvar for krigsforbrytelser. Utviklingen i Kaukasus og Øst-Europa underbygger ytterligere bildet av et Russland på defensiven. Forholdet til Armenia, som historisk har vært en av Russlands tetteste allierte, er preget av dyp mistillit etter manglende støtte under konfliktene med Aserbajdsjan. I Moldova ser vi lignende tendenser, hvor pro-vestlige krefter har stått imot det som beskrives som en omfattende russisk hybridkrig. Samtidig har avsløringer om ulovlig dokumentdeling i Ungarn bidratt til å isolere Russland ytterligere innenfor EU-systemet. Det har også oppstått spenninger mellom katolske miljøer og amerikanske politiske figurer, hvor budskap om fred blir satt opp mot politiske debatter. Alt i alt tegner dette et bilde av en stormakt som mister taket på sine tidligere satellitter, mens isolasjonen og de geopolitiske nederlagene tvinger Kreml inn i en stadig mer marginalisert rolle på verdensscenen





