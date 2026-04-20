Russland opplever et historisk tap av innflytelse i land som Syria, Venezuela og Ungarn. Eksperter mener Putin feiler som beskytter for sine allierte, noe som fører til at stadig flere land distanserer seg fra Moskva.

Vladimir Putin s geopolitiske ambisjoner om å gjenopprette fordums russisk storhet møter nå en brutal virkelighet. Det som for få år siden fremsto som en voksende rekke av strategiske allianser, har i løpet av kort tid forvandlet seg til en rekke pinlige tap for Kreml. Russland , som under Putin har forsøkt å posisjonere seg som en uunnværlig aktør på den globale arenaen, opplever nå at deres tradisjonelle innflytelsessfærer smuldrer bort bit for bit.

Eksperter peker på en tydelig trend hvor Putins evne til å beskytte sine allierte har vist seg å være mangelfull, noe som har skapt en dominoeffekt av distansering og åpen motstand. I Midtøsten har Bashar al-Assads fall i 2024 utgjort et fundamentalt tidsskifte. Med tapet av sin fremste klientstat i regionen, kjemper nå Moskva en desperat kamp for å beholde militære baser i Tartus og Hmeimim. Denne situasjonen forsterkes av at den nye ledelsen i Syria har søkt tettere bånd til vestlige aktører, noe som reduserer Russlands geopolitiske fotavtrykk til et minimum. Samtidig ser vi lignende tendenser i Sør-Amerika, der Nicolás Maduros fall i Venezuela har fratatt Putin en av hans viktigste strategiske partnere. USA har inntatt en dominerende rolle i regionen, noe som har etterlatt Russland som en perifer observatør uten reell mulighet til å påvirke den politiske utviklingen i deres tidligere bakgård. Situasjonen er ikke bedre i Russlands nærområder, hvor mistilliten sprer seg raskt. I Kaukasus har Armenia snudd ryggen til Moskva etter tiår med allianse, og i Moldova kjemper myndighetene en hard kamp mot russisk hybridkrigføring og innblanding. Selv i Europa, hvor Ungarn lenge fungerte som en lyttepost og en bremsekloss for EU-vedtak, har Viktor Orbans nederlag markert slutten på en æra. Generalløytnant Arne Bård Dalhaug sammenligner Putin med en ineffektiv mafiaboss som ikke klarer å levere beskyttelse til sine klienter. Når Russland ikke lenger kan garantere trygghet eller økonomisk stabilitet for sine allierte, ser vi at land etter land søker nye partnere. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, understreker at dette er et alvorlig nederlag for Putins selvbilde som stormaktsleder. For et regime som er helt avhengig av å fremstå som en ubestridt global spiller, er den nåværende utviklingen intet mindre enn en eksistensiell trussel mot landets ambisjoner om å dominere verdenspolitikken





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vladimir Putin Russland Geopolitikk Internasjonal Politikk Allianser

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »