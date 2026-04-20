Putins fallende stjerner: Hvordan Russlands globale innflytelse smuldrer bort

Vladimir Putin mister kontrollen over sine viktigste allierte verden over. Fra Syria til Ungarn står Russland igjen med færre venner, redusert makt og en status som en upålitelig geopolitisk partner.

Det russiske imperieprosjektet under Vladimir Putin s ledelse opplever nå en historisk tilbakegang som savner sidestykke i nyere tid. Det som en gang fremstod som et solid nettverk av strategiske allierte, er i ferd med å smuldre opp for øynene på Kreml. Fra Midtøsten til Sør-Amerika og hjertet av Europa, ser vi et tydelig mønster: De lederne som har knyttet sin skjebne til Putin, ender ofte opp med å miste alt.

Dette er ikke lenger bare isolerte enkelthendelser, men en systematisk svekkelse av Russlands globale fotfeste. Analytikere peker på at Putin har fremstått som en svært upålitelig beskytter for sine klientstater, noe som skaper en dominoeffekt av sviktende tillit. Bashar al-Assads fall i Syria markerte et vannskille i denne utviklingen. Det en gang så robuste forholdet mellom Damaskus og Moskva er nå redusert til desperate forhandlinger om bevaring av militærbaser. Samtidig har situasjonen i Venezuela utviklet seg til et mareritt for Kreml, der USA har tatt kontroll over oljeressurser mens Putins mangeårige allierte, Nicolás Maduro, ble fjernet fra makten. Denne mangelen på evne til å intervenere eller beskytte sine egne interesser sender et kraftig signal til andre diktaturer verden over: Moskva er ikke lenger den trygge havnen det en gang ble antatt å være. Denne geopolitiske tørken forsterkes av diplomatiske sammenbrudd i Kaukasus, der spesielt Armenia har tatt et historisk steg bort fra Putins innflytelsessfære etter å ha følt seg forrådt i konflikten med Aserbajdsjan. I Europa er tapet av Ungarn under Viktor Orbán kanskje det mest symbolske slaget mot den russiske innflytelsen. At en stat som lenge har fungert som en trojansk hest inne i EU og NATO nå distanserer seg fra Moskva, viser at Putins handlingsrom i eget nærområde krymper drastisk. I Moldova har befolkningen og det politiske lederskapet også reist en mur mot russisk innblanding, til tross for omfattende hybrid krigføring og forsøk på stemmekjøp fra Kremls side. Den generelle oppfatningen blant eksperter er at Russland i dag fremstår som en svekket aktør som ikke lenger klarer å opprettholde sitt klientell. Når selv de mest lojale støttespillerne enten blir styrtet eller velger side med Vesten, står Putin igjen med en stadig mindre venneflokk. Spørsmålet som nå reises i internasjonale sikkerhetskretser er ikke bare hvor mange flere land som vil forlate Putins bane, men hvor lenge det russiske regimet kan tåle en slik isolasjon før det får alvorlige konsekvenser internt i Russland





