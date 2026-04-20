Putins geopolitiske krise: Allierte faller som dominobrikker

Vladimir Putin mister kontrollen over strategiske allierte verden over. Fra tapet av Ungarn til det geopolitiske jordskjelvet i Syria og Venezuela, står Russlands stormaktsambisjoner overfor sin største krise i moderne tid.

Russland s president Vladimir Putin har over en lengre periode forsøkt å gjenvinne fordums stormaktsstatus, med et spesielt fokus på å kontrollere naboland som lekte med tanken om en tilknytning til EU. Likevel viser situasjonen fire år senere et helt annet bilde: Europa har i stor grad stått samlet mot russisk aggresjon, og sist helg markerte et historisk vendepunkt da Russland mistet sin viktigste lyttepost i EU da Viktor Orban tapte det ungarske valget.

Dette er bare ett eksempel i en rekke tilbakeslag for Kreml, som opplever at fotfestet glipper i en rekke land der de lenge har forsøkt å utøve kontroll. Eksperter er klare i sin tale: Russland har tapt betydelig med innflytelse i sentrale områder som Syria, Venezuela, Aserbajdsjan, Moldova og nå senest Ungarn. Generalløytnant Arne Bård Dalhaug påpeker at den såkalte venneflokken til Putin har blitt adskillig mindre. Etter at Bashar al-Assad ble styrtet i 2024, har Syrias nye ledelse med Ahmed al-Sharaa i spissen blitt invitert inn i varmen av USA og andre vestlige aktører. Dette regimeskiftet var et knusende slag mot Russlands tilstedeværelse i Midtøsten. Selv om Moskva fortsatt kjemper for å beholde strategiske marine- og flybaser i Syria, er deres generelle innflytelse i både Midtøsten og Afrika sterkt svekket. Basen i Tartus har fungert som Russlands eneste punkt for reparasjoner og forsyninger i Middelhavet, samt som en logistisk hub for leiesoldater i Afrika. Tapet av Assad-regimet tvinger nå Kreml til å navigere i et landskap der de ikke lenger har den samme makten. Situasjonen er ikke stort bedre i Sør-Amerika. Etter at president Nicolás Maduro ble tatt til fange av amerikanske styrker, har USA sikret kontrollen over Venezuelas enorme oljeressurser. Russland, som lenge har fungert som en strategisk partner sammen med Kina, har sett sitt viktigste allierte land i regionen falle uten at Moskva var i stand til å intervenere. Dalhaug sammenligner Putin med en mafiaboss som gjør en svært dårlig jobb med å beskytte sine klienter. I Kaukasus er bildet tilsvarende dystert. Aserbajdsjan og Russland er innhyllet i diplomatisk konflikt, og Armenia har under Nikol Pasjinjan tatt et tydelig steg bort fra Moskva etter at CSTO-pakten ikke ga dem den støtten de forventet under krigen i 2020. I Moldova fortsetter kampen mot det de kaller omfattende russisk hybridkrig, mens president Maia Sandu står støtt mot forsøk på stemmekjøp og destabilisering. For Putin er dette en ydmykende utvikling, da behovet for å fremstå som en ubestridt stormakt er helt grunnleggende for hans egen politiske overlevelse og ideologi





