En analyse av hvordan Vladimir Putins allierte faller fra hverandre, fra Syria til Ungarn, og hvorfor Russland mister sin geopolitiske innflytelse i en raskt skiftende verden.

Det russiske hegemoniet under Vladimir Putin står foran en omfattende erosjon. Historien har vist at allianser med Kreml ofte fungerer som en skjør forsikring, noe ledere fra Damaskus til Caracas nå må erkjenne. Det strategiske landskapet endres i et akselererende tempo, der tidligere lydige støttespillere enten blir tvunget bort fra Russland s bane eller aktivt søker seg mot vestlige allianser.

Utviklingen etter 2024 markerer et tidsskille hvor Russland ikke lenger fremstår som den uovervinnelige beskytteren mange diktatorer en gang så opp til. Den geopolitiske realiteten er at Putins vennekrets svinner hen, og etterlatte baser eller diplomatiske lytteposter i land som Ungarn og Syria blir stadig mer usikre. Bashar al-Assads fall i 2024 utgjorde et jordskjelv i russisk utenrikspolitikk. For Russland var Syria ikke bare et land i Midtøsten, men et sentralt knutepunkt for militær projeksjon i Middelhavet og et logistikk-hub for operasjoner i Afrika. Tapet av denne støttespilleren har tvunget Kreml inn i en desperat forhandlingsposisjon for å beholde militære installasjoner som Tartus-basen. Samtidig ser vi et lignende mønster i Venezuela, hvor Nicolás Maduros fall etter amerikansk inngripen demonstrerte Russlands manglende evne til å verne sine klienter. Dette bildet forsterkes av utviklingen i Kaukasus, der Armenia har tatt et historisk oppgjør med Moskva, og Moldova som aktivt kjemper mot russisk hybridkrigføring for å sikre sin demokratiske fremtid. Generalløytnant Arne Bård Dalhaug poengterer at Putin over tid har demonstrert en urovekkende inkompetanse som beskytter. Enhver klientstat som har lent seg på Moskva for sikkerhetsgarantier, ender ofte opp med å stå tomhendt når krisen inntreffer. Enten det er CSTO-paktens manglende relevans i konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan, eller den diplomatiske isolasjonen Russland nå opplever i Europa etter Ungarns politiske kursendring, er konklusjonen tydelig: Russland mister sin evne til å diktere betingelsene i sin egen interessesfære. Usikkerheten brer seg nå til land som Cuba og sentralasiatiske nasjoner, hvor lederskapet må vurdere om fremtiden best sikres ved siden av en stadig mer isolert russisk president. For Putin er dette ikke bare en serie uheldige enkelthendelser, men en systemisk krise som truer med å redusere Russland til en perifer aktør uten reell global innflytelse





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Russland bruker TikTok-propaganda for å rekruttere utenlandske leiesoldaterRussland utvider sin rekrutteringsinnsats for utenlandske leiesoldater til TikTok, og benytter seg av propaganda med løfter om penger og statsborgerskap. Eksperter advarer om at disse rekruttene ofte blir sendt til frontlinjen med svært høye tapstall.

Read more »

Russland rekrutterer utenlandske leiesoldater til krigen via TikTokRussland tyr til sosiale medier som TikTok for å rekruttere leiesoldater fra land som Ghana, Zimbabwe og Colombia til krigen i Ukraina. Propaganda-videoer lover høy lønn, statsborgerskap og trygge stillinger, men nyrekrutterte soldater rapporterer om store tap, villedende løfter og manglende utbetalinger.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »