Rød Ungdom foreslår fri abort fram til fødsel – KrFU reagerer sterkt

En ny debatt om abort har blusset opp etter at Rød Ungdoms leder, Alexandra Øhrn Fredwall, uttalte at partiet ønsker fri abort fram til fødsel. Dette har møtt sterk motstand fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), som mener dette utfordrer grunnleggende syn på menneskeverd.

En frisk vind i abortdebatten har blåst inn med Rød Ungdom s nyvalgte leder, Alexandra Øhrn Fredwall. I et intervju med Nettavisen tok hun et tydelig standpunkt for utvidet rett til abort, og signaliserte at Rød Ungdom ønsker fri abort helt fram til fødselen. Vi er for fri abort, altså at kvinner skal ha full selvbestemmelse. Fri abort handler om å ta kvinner på alvor, uttalte Fredwall.

Hennes uttalelse, som åpner for muligheten til abort i svangerskapsuke 39, har umiddelbart vekket sterke reaksjoner, spesielt fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU). Leder i KrFU, Ingrid Olina Hovland, uttrykker sjokk og bekymring over Rød Ungdoms forslag. Dette rokker ved hele synet på menneskeverd. Jeg blir helt målløs, sier hun til Nettavisen. Hovland kritiserer skarpt Fredwalls syn, og mener det viser en manglende forståelse for abort som et etisk dilemma. Jeg synes det er et utrolig trist syn og perspektiv på abort. Den nye RU-lederen viser ingen forståelse for at det er et vanskelig etisk dilemma, sier hun videre. Den nåværende abortloven i Norge tillater selvbestemt abort fram til utgangen av svangerskapsuke 18. Etter dette punktet kreves det en vurdering fra en abortnemnd, som avgjør om kvinnen får innvilget abort. Rød Ungdom ønsker å avskaffe disse nemndene og innføre universell fri og selvbestemt abort, et standpunkt de har tydeliggjort på sine egne nettsider. Kvinner som ønsker abort etter 18. uke må møte foran en nemnd, som skal avgjøre om kvinnen får lov til å ta abort eller ikke. Det mener vi i Rød Ungdom er feil. Derfor vil vi fjerne abortnemndene og innføre fri, selvbestemt abort. KrFU, derimot, mener at den eksisterende grensen på 18 uker allerede er for lang, og ser ytterligere utvidelser som svært problematisk. Når man åpner for abort uken før fødsel, åpner man en farlig dør. For hva er egentlig forskjellen på et menneskeliv en uke før kontra en uke etter en fødsel, spør Hovland retorisk. Hovland avviser også Rød Ungdoms argument om at fri abort primært handler om kvinnens rett til selvbestemmelse over egen kropp. Jeg synes argumentet faller på sin egen urimelighet. Man trenger ikke å være biolog for å skjønne at dette handler om mer enn kvinnens liv. Hvis abort kun hadde handlet om kvinnen og hennes selvbestemmelse hadde det ikke vært et problem. Men abort handler ikke bare om kvinner. Det handler om to liv. Det gjør at dette er et vanskelig dilemma, som Rød Ungdom ikke ser ut til å ta inn over seg. Slik utviklingen har vært, med 12.811 aborter utført i Norge i 2024, er debatten om etiske grenser og medisinsk praksis sentral. Alexandra Øhrn Fredwall svarer på kritikken fra KrFU og tilbakeviser at Rød Ungdom tar lett på abortspørsmålet. Det er klart at det å ta abort er et alvorlig og vanskelig dilemma. Men det skal være opp til kvinnen å bestemme, i samråd med lege, ikke av en lege som i nemnd, og heller ikke vi politikere, sier Fredwall. Hun går også hardt ut mot Hovlands syn, og hevder at KrFU-lederen ønsker at voldtektsofre skal tvinges til å bære fram barn, et syn Fredwall karakteriserer som som ikke er grunnet i fakta. Fredwall understreker at abort må betraktes som livsnødvendig helsehjelp, og ikke avgjøres ut fra politikeres følelser. Hun frykter at KrFUs ønske om å innskrenke abortgrensen vil føre til farligere og mindre tilgjengelige aborttilbud, snarere enn å redusere antall aborter. Jeg mener at abort skal avgjøres fritt i samråd med en lege, uten politisk innblanding. Det vil da si bort med nemnd, og bort med politisk bestemt ukegrense, presiserer Fredwall, og lover å være tydeligere i sine fremtidige uttalelser om temaet. Debatten om abortloven, som ble behandlet i Stortinget i 2024, viser at det fortsatt er dype uenigheter om hvor grensene skal trekkes, og hvordan etiske hensyn skal veies opp mot individets rettigheter. Selv om dagens lovgivning balanserer disse hensynene, vil forslag som det fra Rød Ungdom fortsette å utfordre det politiske landskapet og opinionen rundt et av samfunnets mest sensitive spørsmål





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

