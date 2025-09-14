Rød Ungdomsleder truet etter reaksjon på drap

Rød Ungdomsleder Amrit Kaur ble truet etter at hun la ut en video på TikTok der hun kommenterte drapet på den amerikanske høyrepunkter Charlie Kirk. Politiet har mottatt en trusselmelding i saken.

Politiadvokat i Øst politidistrikt Anders Bækkemoen forteller til VG at den mistenkte mannen har forklart at han aldri har hatt til hensikt å skade noen. Sakens opprinnelse er en video Rød Ungdom ms leder Amrit Kaur la ut på TikTok onsdag kveld. I videoen kommenterer hun drapet på den amerikanske høyrepunkter Charlie Kirk (31) med et stort flir. Kaur slettet raskt videoen.

Men situasjonen eskalert da en Facebook-bruker, mistenkt for å tru, kommenterte et innlegg der han raserte og truet Kaur med å konfrontere henne hvis han møtte henne på gaten. Mannen skrev da «Da er vi to som skal på jakt nå» og la ved en skjermdump som viser Rødt sitt partikontor i Oslo. Øst politidistrikt har avhørt mannen, og saken sendes videre til Oslo politidistrikt siden han er bosatt i byen. Politiadvokat Bækkemoen sier at en trusselsak mot en politisk person og et politisk parti er alvorlig. Rødt tok umiddelbart avstand fra Kaur sin video og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ba henne trekke seg som leder. Kaur innrømmet at hun hadde handlet usmakelig og uansvarlig. Partisekretær Reidar Strisland i Rødt opplyser at partiet torsdag morgen ble oppmerksom på innlegget i sosiale medier som kunne oppfattes som en trussel mot partiet og RU-lederen. Partiet meldte saken til politiet, og Strisland mener det er bra og viktig at politiet tar slike ytringer på alvor





Rødt Rød Ungdom Amrit Kaur Charlie Kirk Trussel

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

