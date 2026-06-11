Røde Kors advarer om fjellvær, innbrudd i Fyllingsdalen og flere politihendelser i Bergen-regionen

Et sammendrag av flere hendelser: Røde Kors varsler om kaldt fjellvær, innbrudd i Fyllingsdalen, vannledningsbrudd i Bergen, båtgrunntøsting, voldshendelse på Torgallmenningen, påkjørsel av 13‑åring, innbrudd i Knarvik, samt budsjettvedtak for Landmark‑villaen.

Politiet er på stedet i Vest politidistrikt, og operasjonsleder Tore-Andre Brakstad bekrefter at den fornærmede er oppegående og blir undersøkt av ambulansepersonell. I fjellområdet ved Vardafjellet i Aurland ble fire frivillige fra Vossestrand Røde Kors Hjelpekorps påkalt for å bistå to turister som hadde falt av kurs og ikke klarte å komme seg ned.

Turistene var både kalde og våte, og hjelpen ble gitt etter at de hadde oppdaget at været var skiftende og kaldt, til tross for at det var juni. Røde Kors oppfordrer alle som ferdes i fjellet til å kle seg godt, gjerne i ull, samt å ha med ekstra klær, sjekke værmeldingen og kunne søke ly ved behov.

I fjor utførte hjelpekorpsene i Hordaland 253 redningsaksjoner, hvor mange av de mest krevende inntraff etter et plutselig overgang fra sommer til kraftig regn i august, blant annet med redning av Alec Luhn på Folgefonna.



I Fyllingsdalen fikk politiet melding om mulige innbrudd i to ulike leiligheter. Først ble en eldre kvinne varslet om en mulig uvedkommende i rekkehuset hennes, og politiet satte i gang søk med hundepatrulje.

Senere samme dag ble en knust rute rapportert i en blokk på Torgny Segerstedts vei, der en eldre mann oppdaget innbruddsskade. Operasjonsleder Dan Erik Johannessen bemerket at de to hendelsene kan ha forbindelse, og patruljen ble sendt ut på nytt for videre undersøkelser.



Et vannledningsbrudd i Bergen har tvunget beboere i deler av Grønnestølsveien til å koke drikkevannet inntil videre, og veien er nå stengt mens en vanntank er plassert for midlertidig forsyning.

På Torsvik i Ullensvang fikk Hovedredningssentralen melding om en grunnstøtt arbeidsbåt på femten meter med tre personer ombord. Båten lå i lav fart rundt femti meter fra land, og etter inspeksjon med en fjernstyrt undervannsbåt (ROV) ble det ikke funnet skader på skroget. Politiet, brannvesen, redningsskøyte og en sivil båt ble sendt til stedet.





Senere på natten, klokken nulltretti, fikk politiet melding om en voldshendelse på Torgallmenningen der en mann dyttet en kvinne som deretter lå på bakken med et kutt i bakhodet. Kvinnen blødde, men saken er fortsatt under etterforskning, og gjerningspersonen flyktet før politiet ankom. I Nordhordland ble en tretten år gammel gutt påkjørt av en bil, men det var ingen alvorlige skader. Politiet har fått en beskrivelse av bilen og antall personer i kjøretøyet.

På Knarvik i Alver ble det rapportert om et innbrudd i en bolig, men det er foreløpig uklart om noe er blitt stjålet. Politiets patruljer har også rykket inn ved en gruppering ved Årstad videregående skole, der åtte personer nå er innbrakt etter justert opplysning fra syv. Beslag er gjort, men detaljer holdes tilbake av hensyn til etterforskning.



I byrådsarbeidet ble revidert budsjett for 2024 presentert i desember, med et fokus på oppussing av Landmark‑villaen ved Salhus skole.

Representanter fra flere partier, blant annet Didrik Lexau fra INP, Anne‑Margrethe Bollmann, Chris Jørgen Rødland fra Høyre og andre, har samlet midler til prosjektet. Finansutvalget skal diskutere budsjettet onsdag, og endringene i driftsmidler og tilskudd utgjør syv komma seks millioner kroner, mens investeringene i Landmark‑villaen beløper seg til fire millioner. Til slutt melder politiet om en etterlyst mann som er siktet for mishandling av sin samboer.

Operasjonsleder Dan Erik Johannessen informerer at politiets etterforskning pågår, og at den etterlyste mannen er i politiets søk i området





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