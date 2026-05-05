Rødgrønn enighet om stortingsmelding om kjernekraft

Flere partier på Stortinget er enige om å støtte en stortingsmelding om kjernekraft. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti står sammen om å sikre en ansvarlig og trygg prosess rundt kjernekraft i Norge. Forslaget har flertall på Stortinget med 88 mandater.

E24 møtte Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt utenfor Stortinget i dag. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti var ikke til stede, men de er også med på en rødgrønn enighet om å støtte en stortingsmelding om kjernekraft.

Til sammen har de 88 mandater og flertall på Stortinget. Arbeiderpartiet tar kjernekraftdebatten på alvor, og Torbjørn Vereide (Ap) er glad for at flere partier står sammen i dag og er enige om en stortingsmelding. Frp har lagt frem flere forslag for å få fart på kjernekraften, og partier som Høyre og KrF har også vært ivrige på å åpne døren for denne kraftformen.

De rødgrønne partiene mener at en stortingsmelding om temaet er en naturlig oppfølging av Kjernekraftutvalgets rapport som kom i april. Det handler om å bli tryggere på uavklarte spørsmål og ta debatten videre på en kunnskapsbasert måte. Dette står i kontrast til Frp og Høyre, som vil stupe ut i bassenget før de har sjekket om det er noe vann der, sier Vereide. Både MDG og Rødt er for kjernekraft.

Rødts Sofie Marhaug ser en fordel i å ha med regjeringspartiet på laget. Da tror vi det er større sjanse for at det blir gjennomført. Når det kommer positive signaler fra regjeringspartiet om at de ønsker en melding, så griper vi den sjansen, sier hun. Vi er utålmodige, men tror en stortingsmelding må til.

Man må kombinere utålmodighet med grundighet. Det er i hvert fall min erfaring fra andre energisaker. Frøya Skjold Sjursæther (MDG) mener kjernekraft er nødvendig når Europa skal omstille seg bort fra fossile brensler. Men vi vil ikke være med på Frps forslagsbonanza rundt kjernekraften.

Vi vil heller sørge for en ordentlig prosess rundt det som vil bli en helt ny teknologi i Norge, sier hun. Det er bedre å gå sammen med de rødgrønne partiene og sikre et flertall som kan holde seg over tid, slik at det ikke blir en hopp-og-sprett-politikk som vi ikke har kontroll på. Dette handler om ansvarlighet rundt en veldig stor omlegging av energipolitikken. Frp, Høyre og KrF kan få flertall hvis de bare får med seg ett parti.

Kan dere komme til å snu og støtte dem? Vi kommer til å stemme for det forslaget vi har fremmet sammen med Arbeiderpartiet. Vi mener det er klokt å ha med seg regjeringspartiet, fordi det skaper forutsigbarhet for energipolitikken og næringslivet. SV støtter ikke kjernekraft.

Partiet vil likevel stemme for en stortingsmelding, bekrefter SV-nestleder Lars Haltbrekken overfor E24. Grunnen til det er at det som holder på å skje på Stortinget nå er dypt uansvarlig. Det racet som Høyre og Frp har satt i gang er sykt uansvarlig, sier Haltbrekken. De tror jo at det å bygge et atomkraftverk er som å sette opp en hvilken som helst pølsebu.

For å få stoppet dette er vi med på å få lagt frem en stortingsmelding. SVs støtte forutsetter at de andre rødgrønne partiene ikke er med på å danne flertall om andre kjernekraft-forslag fra høyresiden, understreker han. Dette må inn i en ansvarlig prosess. Dette er en eventuell beslutning som ikke skal stå seg i tiår, men i mange tusen år.

Det kan man ikke vedta på den måten Frp og Høyre legger opp til, sier Haltbrekken. Også Sp støtter forslaget, bekrefter stortingsrepresentant Ole Herman Sveian (Sp). Senterpartiet mener at det er klokt å vurdere kjernekraft som en del av en helhetlig energipolitikk, sier han i en kommentar. Han mener regjeringen må se på mulig verdiskaping, forsyningssikkerhet og behovet for mer kraft og for nasjonal kontroll.

Partiet ønsker å gå stegvis frem. Det er derfor naturlig å starte med en stortingsmelding, der mulighetene og utfordringene blir belyst, og peker ut en retning for kjernekraft i Norge, sier Sveian. Energiminister Terje Aasland (Ap) lover å følge opp den rødgrønne enigheten. Det er viktig at det nå er flertall på Stortinget som ber om en ansvarlig og trygg prosess rundt kjernekraft.

Dette skal regjeringen følge opp på en god måte, sier Aasland i en kommentar. Vereide i Ap påpeker at en eventuell satsing på kjernekraft er en seriøs og alvorlig forpliktelse på tvers av mange generasjoner. I et så stort spørsmål er det ikke noe klokt med tut og kjør etter innfallsmetoden, sier han. Denne beslutningen må forankres i partiene og befolkningen over tid, slik at vi er trygge på at det som settes i gang faktisk blir gjennomført.

Derfor mener vi det er riktig at vi samler oss om denne stortingsmeldingen, sier Vereide. Kjernekraftutvalget mener kostnadene må ned: Kjernekraftutvalget mener det er lav risiko for helse og miljø i Norge med å bygge ut og drive kjernekraft, men at det vil ta over 20 år





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kjernekraft Stortingsmelding Energipolitikk Flertall Rødgrønn Enighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nokDen plutselige kraftstoppen i nord har sendt sjokkbølger inn i næringslivet og politikken. Nå kalles Statnett inn til Stortinget for å forklare seg.

Read more »

Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nokDen plutselige kraftstoppen i nord har sendt sjokkbølger inn i næringslivet og politikken. Nå kalles Statnett inn til Stortinget for å forklare seg.

Read more »

Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nokDen plutselige kraftstoppen i nord har sendt sjokkbølger inn i næringslivet og politikken. Nå kalles Statnett inn til Stortinget for å forklare seg.

Read more »

Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nokDen plutselige kraftstoppen i nord har sendt sjokkbølger inn i næringslivet og politikken. Nå kalles Statnett inn til Stortinget for å forklare seg.

Read more »

Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nokDen plutselige kraftstoppen i nord har sendt sjokkbølger inn i næringslivet og politikken. Nå kalles Statnett inn til Stortinget for å forklare seg.

Read more »

Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nokDen plutselige kraftstoppen i nord har sendt sjokkbølger inn i næringslivet og politikken. Nå kalles Statnett inn til Stortinget for å forklare seg.

Read more »