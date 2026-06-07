Rødgrønne partier nådde enighet om revidert nasjonalbudsjett - Stad skipstunnel blir bygget

Etter nesten to døgns intensive forhandlinger har de rødgrønne partiene kommet til enighet om det reviderte nasjonalbudsjetet. Blant hovedpunktene er at Stad skipstunnel likevel blir realisert med en kostnad på 8,6 milliarder kroner, samtidig som partiene har sikret egne prioriteringer innen kollektivtransport, helse og minimumsytelser. Enigheten skal leveres mandag morgen.

Etter nesten to døgns intens forhandling på overtid var det endelig klart på søndag kveld: De rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har nådd enighet om det reviderte nasjonalbudsjetet.

Konklusjonen ble kunngjort på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget litt før klokka 20, der partienes hovedakteurer - Tuva Moflag (Ap), Bjørn Arild Gram (Sp), Marthe Hammer (SV), Ingrid Liland (MDG) og Mímir Kristjánsson (Rødt) - var til stede. Forhandlingene, som startet 21. mai, har vært preget av store uenigheter og steile fronter, særlig rundt klima- og miljøtiltak, utslippskutt og den totale kostnadsrammen.

Arbeiderpartiet hadde satt en frist midt på lørdagsnatten for å oppnå enighet med sine Samarbeidspartnere, og teksten og tallene må være klare for levering mandag morgen klokka 10, noe som tvinget partiene til å forhandle gjennom hele helgen. Senterpartiet har sørget for at den omstridte Stad skipstunnel likevel blir realisert, noe som ble bekreftet under pressekonferansen av Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram. Tunnelen har fått en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner og en oppstartsbevilgning på 150 millioner kroner.

Partiene har også utviklet egne prioriteringer i løpet av forhandlingene: SV har kjempet for billigere kollektivtransport og økt bemanning, mens Rødt har løftet om minsteytelser og mer penger til sykehusene. Statsminister och Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum uttaler seg om tunnelprosjektet med stor tilfredshet: Etter mange års kamp har vi vunnet dette slaget sammen med kysten og næringslivet.

Dette er en dårlig dag for dem som i årevis har forsøkt latterliggjøre dette unike samferdselsprosjektet lengst vest i landet vårt - men en veldig god dag for kysten og for næringslivet. Stad skipstunnel skal gå gjennom Stad i Vestland, mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden, et område kjent for særlig krevende vær- og bølgeforhold og som et av de mest utsatte farvannene langs norskekysten. Ifølge Vedum handler prosjektet om trygghet for sjøfolk, bedre regularitet for næringslivet og styrket beredskap langs kysten.

Den enigheten som nå er nådd, legges til grunn for det reviderte budsjettet som leveres mandag morgen





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