Rådsla for olik kulde i helga - Potent lavtrykk på seint fredag

Hvis du planlegger noe langhelgskjøring, vil en kraftig lavtrykk fra neste fredag bringe store konsekvenser over hele landet. Meteorologen Leonidas Tsopouridis advarer mot snøfokk og vekter en stalle nedbør i en del av Trøndelag og Østlandet.

Et dypt og til dels uvanlig lavtrykk vil fra onsdag kveld bevege seg fra øst og vestover i landet og gi hele landet en real kalddusj.

Meteorologisk institutt har samtidig sendt ut farevarsel om snø i nordlige deler av Innlandet og sør i Trøndelag. Tsopouridis advarer om snøfokk og ber folk sko seg rett dersom de skal ut på farta i forbindelse med langhelga. Også Tromsø og nordlige deler av landet vil være rammet av nedbør utover dagen. Det er kaldere luft overalt i Europa nå, og meteorologen trekker fram Berlin og Paris som eksempler.

Tsopouridis legger til at høst-været vil fortsette utover helga, før det ser ut til at et værskifte vil finne sted på søndagen og høyere temperaturer venter neste uke.





