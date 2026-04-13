Rødt kort og Leeds-seier på Old Trafford: Martinez utvist i dramatisk oppgjør

Manchester United tapte 2-1 hjemme mot Leeds etter en kontroversiell utvisning av Lisandro Martínez. Hendelsen med Dominic Calvert-Lewin førte til sterke reaksjoner og diskusjoner om dommeravgjørelsen. Leeds tok sin første borteseier mot United på 45 år.

Etter en VAR-sjekk like før pausen ble Manchester United s Lisandro Martínez utvist med direkte rødt kort for en hendelse med Leeds -spissen Dominic Calvert-Lewin . Hendelsen, som involverte det som ble tolket som å dra i håret, førte til kraftige reaksjoner fra United-leiren. Manager Michael Carrick uttrykte sjokk over avgjørelsen og mente det ikke var grunnlag for rødt kort , mens kaptein Bruno Fernandes unngikk å kommentere dommeravgjørelsen direkte.

Kampen endte med et 2-1 tap for Manchester United, noe som avsluttet en imponerende rekke på hjemmebane på Old Trafford. Leeds tok dermed sin første ligaseier på bortebane mot Manchester United siden 1981. Eksperter delte meninger om utvisningen, med noen som mente den var streng og andre som støttet avgjørelsen basert på regelverket.

Etter kampen var stemningen preget av skuffelse, med kritikk rettet mot Uniteds prestasjon, spesielt i første omgang. Roy Keane påpekte mangelen på energi og kvalitet i Uniteds spill, mens andre eksperter fokuserte på Martínez' utvisning som et vendepunkt.

Leeds ledet allerede 2-0 da utvisningen skjedde, og selv om Casemiro reduserte for United, klarte ikke hjemmelaget å snu kampen. Nederlaget setter en demper på Uniteds håp om å kvalifisere seg til Champions League, samtidig som det gir Leeds et viktig løft i kampen for å unngå nedrykk. Kampen ble en demonstrasjon av det som kalles «hat-oppgjør», der det er prestisjen som teller mest. Hele oppgjøret bærer preg av et oppgjør som vil huskes lenge blant begge lags fans. Det er alltid høydramatikk når Leeds og Manchester United møtes, og denne kampen var intet unntak. Nederlaget var Uniteds første på Old Trafford i ligaen på nesten fem måneder. Manchester United har slitt med å finne formen etter landslagspausen, og denne kampen illustrerte utfordringene de står overfor i sesongens sluttspurt. Etter kampen har det stormet i sosiale medier, og meninger og ytringer har vært mange. Spørsmålet om dommeren har gjort en god eller dårlig jobb diskuteres fortsatt.

Kampen var preget av feilpasninger og mangel på målsjanser fra Manchester United sin side. Hjemmepublikummet uttrykte misnøye med laget sitt gjennom buing, og ekspertene var enige om at prestasjonen var langt under pari. Leeds benyttet seg av Uniteds svakheter, og scoret to mål før pausen. Martinez’ tidlige dusj kom på et svært dårlig tidspunkt for United, som slet med å komme i gang. Til tross for reduseringen av Casemiro, klarte ikke United å utligne. Resultatet betyr at det er spenning i kampen om Champions League neste år, og at Leeds kan fortsette å kjempe mot nedrykk





Manchester United Leeds Premier League Rødt Kort Martinez Calvert-Lewin Fotball Resultat Utvisning

