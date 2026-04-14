Rødt kort og Leeds-seier preget dramatikken på Old Trafford

Manchester United tapte hjemme mot Leeds etter et kontroversielt rødt kort til Lisandro Martínez. Kampen var preget av en omdiskutert hendelse, eksperter og spillere var uenige om avgjørelsen og Leeds tok sin første borteseier mot Manchester United i ligaen siden 1981.

Etter en VAR-sjekk like før timen var spilt, endte det hele med et direkte rødt kort og marsjordre for Manchester United s argentinske forsvarer, Lisandro Martínez , for «voldelig oppførsel» mot Leeds -spissen Dominic Calvert-Lewin. Manchester United -sjef Michael Carrick var tydelig frustrert og uenig i avgjørelsen. Han beskrev det som en sjokkerende dom og mente at det ikke var grunnlag for et rødt kort . Carrick hevdet at Martínez verken dro i håret eller gjorde en aggressiv handling. Han uttrykte irritasjon over at dommeren ble sendt til VAR-skjermen for å vurdere en hendelse han mente ikke var klar nok til å rettferdiggjøre en utvisning. Manchester United -kaptein Bruno Fernandes valgte å ikke kommentere dommerens avgjørelse, mens Calvert-Lewin fortalte at han følte at håret hans ble dratt, og at det var dommerens avgjørelse å ta. Calvert-Lewin uttrykte forståelse for Martínez, selv om han ikke var enig i hendelsen. Utvisningen kom på et uheldig tidspunkt for Manchester United , som allerede lå under 2-0. Til tross for en redusering i det 69. minutt, klarte ikke hjemmelaget å unngå tapet. Kampen endte med Leeds som vinnere, og Manchester United s første ligatap på Old Trafford på nesten fem måneder. Dette tapet markerte slutten på en imponerende hjemmeserie for Manchester United , og resultatet skapte overskrifter i engelsk fotball.

Eksperter har kommentert hendelsen. Sky Sports-ekspert Gary Neville konkluderte med at å dra noen i håret er rødt kort i dagens fotball. Viaplay-ekspert Lars Tjærnås beskrev situasjonen som absurd, og mente at det var en handling som ikke hører hjemme på en fotballbane. Han var likevel klar på at det var slik reglementet var definert. Jan Åge Fjørtoft, også fra Viaplay, mente at Martínez ikke dro i håret lenge nok til å fortjene et rødt kort. Martinez' tidlige dusj var spesielt uheldig ettersom Manchester United hadde hatt en lang pause uten kamper, og hadde levert en svak prestasjon i første omgang. Før kampen hadde laget kun ett tap under vikarmanager Michael Carrick, og de hadde vunnet alle hjemmekampene i samme periode. Leeds tok en tidlig ledelse med to mål av Noah Okafor, mens Manchester United slet med feilpasninger og mangel på målsjanser. Hjemmepublikummet uttrykte sin misnøye ved å bue laget av banen til pause. Andre omgangen startet bedre for Manchester United, men utvisningen av Martínez snudde kampbildet. Casemiro reduserte, og Manchester United skapte sjanser, men klarte ikke å utligne. Roy Keane, Sky Sports-ekspert, var kritisk til Manchester Uniteds innsats. Han mente at laget manglet energi og kvalitet, spesielt i første omgang. Leeds sikret sin første borteseier mot Manchester United i ligaen siden 1981. For Leeds var seieren viktig for å unngå nedrykksstriden, mens Manchester Uniteds tap reduserte sjansene for Champions League-kvalifisering.

Leeds vant kampen 2-1 mot Manchester United på Old Trafford. Leeds tok dermed sin første borteseier i ligaen mot Manchester United siden 1981. Manchester United hadde ikke tapt på hjemmebane i ligaen på nesten fem måneder før denne kampen. Kampen var preget av en omdiskutert hendelse der Lisandro Martínez fikk rødt kort for å ha dratt Dominic Calvert-Lewin i håret. Eksperter og spillere var uenige om avgjørelsen. Leeds' seier var viktig for å unngå nedrykksstriden, mens Manchester Uniteds tap kompliserte deres håp om Champions League-kvalifisering. Det var tydelig frustrasjon og uenighet rundt det røde kortet, noe som satte sitt preg på kampen. Manchester United hadde hatt en periode med gode resultater under vikarmanager Michael Carrick, men prestasjonen i denne kampen var langt under pari. Den tidlige utvisningen av Martinez forandret kampens gang, og ga Leeds en verdifull seier





