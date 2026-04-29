Rødtrøyene slår Tromsø 5-0: Islendingen hyller hat trick-helten

Brann imponerte med en knusende 5-0-seier over Tromsø på Romssa. Islendingen Freyr Alexandersson kalte hat trick-helten Kristall Máni Ingason for en fantastisk fotballspiller. I tillegg fikk Vålerenga en viktig seier over Stabæk, mens Mykhailo Mudryk står overfor en fireårig utestengelse etter en positiv dopingtest. Jørgen Nordhagen imponerte også på sykkelbanen.

Rødtrøyene viste ingen barmhjertighet da de slo Tromsø med 5-0 på Romssa. Islendingen Freyr Alexandersson var i godt humør etter kampen og kalte hat trick-helten Kristall Máni Ingason for en fantastisk fotballspiller.

Tromsø hadde tidligere i sesongen imponert med seks seiere og én uavgjort, men denne gangen ble det en tung nederlag. – Det var en god følelse å score tre mål. Jeg er veldig glad, som du kan se, sa 24-åringen til NRK etter oppgjøret. Ingason, som kom til klubben fra danske Sønderjyske foran årets sesong, hadde tidligere spilt for Rosenborg.

– Det er alltid fint å lage hat trick, og i tillegg score mine første mål for denne fantastiske klubben, sa han. Eirik Horneland, tidligere trener for Brann og franske St. Etienne, var hyret inn som fotballekspert i NRK. Han mente at Tromsø kunne møte motstand etter en sterk seriestart. – De vil møte motstand på veien.

I dag fikk Brann de godt ned på jorda etter et fantastisk oppgjør på Romssa, sa Horneland. Tromsø-trener Jørgen Vik var skuffet etter nederlaget. – Det er svært skuffende, definitivt, sa han til NRK. I stedet for å spille seg inn i oppgjøret, ga vertene bort to baklengs til i andre omgang.

Begge etter store tabber i eget forsvar. – Det er selvfølgelig veldig flaut. Først er jeg litt desorientert, og så skal jeg bare spille den til Vetle (Skjærvik). Men jeg var litt i ubalanse.

Det er sånt som skjer, oppsummerte Guddal overfor NRK. I en annen kamp ble Vålerenga seierrike med 3–1 over Stabæk i Toppserien. Vålerenga er tre poeng bak serieleder Brann etter fem kamper. Onsdag var det gjestene fra Bærum som startet best og skapte sjanser, men de fikk ikke ballen i mål før pause.

Etter en målløs første omgang brukte VIF ti minutter på å gå opp i en tomålsledelse etter hvilen. Tomine Enger banket inn 1–0 etter 51 minutter før Karina Sævik scoret på straffe fire minutter senere. Ikke lenge etterpå sørget Tuva Espås for 3-0, og Stabæk fikk en redusering med Mille Helland Flø som målscorer på straffespark. Det er bare noen dager siden lagene spilte 0–0 i Bærum.

Dermed fikk Vålerenga en liten revansj på eget gress. Onsdagens kamp var egentlig lagt til runde 14, men fremskyndet som følge av europaspillet i sommer. Rosenborg stanget lenge mot Molde, og måtte vente helt til det 82. minutt før målet kom. Celine Nergård fikset seier for trønderne.

Mykhailo Mudryk har blitt ilagt fire års utestengelse fra fotballen etter en positiv dopingtest i 2024, skriver britiske medier. Ukraineren har anket. The Athletic, BBC og Sky Sports melder onsdag at Englands Fotballforbund har kommet til avgjørelsen om å utestenge ham i lang tid. Verken FA, Chelsea eller Mudryks advokater har kommentert opplysningene, men BBC har fått bekreftet at CAS har mottatt en anke.

Den ble sendt inn i februar. CAS kan bekrefte at vi har mottatt en anke i saken til Mudryk mot Englands Fotballforbund. Partene utveksler dokumenter, men tidspunkt for en høring er ikke satt, skriver CAS. The Athletic er blant mediene som i etterkant skrev at Mudryk testet positivt på stoffet meldonium under en landslagssamling med Ukraina i november for nesten to år siden.

Dette har kommet som et sjokk, da jeg aldri med viten har tatt et ulovlig stoff eller brutt noen regler. Jeg jobber tett med laget for å finne ut hvordan dette kan ha skjedd, skrev Mudryk da saken ble kjent. Mudryk kom til Chelsea i januar 2023 for rundt én milliard kroner. Han signerte den gang på en avtale som strekker seg til 2030.

I 2024 forlenget Chelsea avtalen hans til sommeren 2031. Jørgen Nordhagen (21) sjokkerte og kjørte inn Tadej Pogacar på første etappe av Tour de Romandie. Det norske stortalentet ble til slutt nummer fire etter en spurt. Med drøyt to mil igjen var Nordhagen en del av tetkvartett sammen med stjernesyklistene Pogacar, Lenny Martinez og Florian Lipowitz





