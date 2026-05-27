Røkke og Aker frinnes i rettssak mot Sveaas

De to milliardærene Kjell Inge Røkke og Christen Sveaas har kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Sveaas mener seg grovt forskjellsbehandlet til fordel for Røkkes industrikonsern Aker. Nå er dommen klar etter at Sveaas fikk med seg flere aksjonærer på et søksmål. Den viser at Røkkes Aker og de andre saksøkte frifinnes. Sveaas-siden og de andre saksøkerne dømmes til å betale i alt 181,9 millioner kroner i sakskostnader til de saksøkte.

Saken oppdateres... De to milliardærene Kjell Inge Røkke og Christen Sveaas har i flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore . Enkelt forklart handler saken om at Sveaas mener seg grovt forskjellsbehandlet til fordel for Røkkes industrikonsern Aker i forbindelse med en stor finansiell endring i Solstad Offshore i 2023.

Saken har også et dypt personlig bakteppe. Nå er dommen klar etter at Sveaas fikk med seg flere aksjonærer på et søksmål. Den viser at Røkkes Aker og de andre saksøkte frifinnes. Sveaas-siden og de andre saksøkerne dømmes til å betale i alt 181,9 millioner kroner i sakskostnader til de saksøkte.

Sveaas mener Røkke og Aker truet og presset frem en løsning som favoriserte dem på bekostning av andre aksjonærer. Dette har Aker og andre saksøkte gjentatte ganger avvist. De mener forhandlingene var tøffe, men rettferdige. Sveaas’ investeringsselskap krevde opptil 1,4 milliarder kroner i erstatning.

Rettssaken varte i 13 uker fra oktober i fjor til januar i år. Et stort pressekorps møtte opp da Røkke gjorde en sjelden opptreden i offentligheten i forbindelse med at han vitnet i rettssaken. Han beskyldte motparten for løgn og humret over at dette er en erstatningssak fordi han mener at ingen har lidd tap. Dette avviste Kistefos.

I løpet av rettssaken ble det spilt av flere oppsiktsvekkende lydopptak, der Pareto-topper blant annet beskrev Røkke som «løven i Sveits». Dette er saken23. oktober 2023 ble det kjent at Solstad Offshore ble restrukturert. Avtalen innebar dette: Christen Sveaas og Kistefos var aksjonær i Solstad, men fikk ikke være med på emisjonen. De mener denne avtalen er grovt urettferdig, og at Aker truet til seg verdier de ikke hadde krav på.

De har derfor saksøkt Aker, toppsjefen og styret i Solstad Offshore, og Pareto som meglet avtalen. Vis me





