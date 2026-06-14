Røverhistorier og kontroverser: Per-Willy Amundsen, Frp-veteran

Per-Willy Amundsen, en av Frp-partiets største stemmer, har en rik og kontroversiell karriere. I et intervju med VG, forteller han om sine over 40 år i Frp, kontroverser og rasismeanklag, og veien fra en famøse whiskykveld til gjenvunnet tillit og en av Stortingets viktigste jobber.

Lytt til saken – På mitt første fylkesårsmøte brøt det ut håndgemeng på Setermoen hotell. Det var uenighet om nominasjon utpå kvelden. Det endte i slåsskamp.

Per-Willy Amundsen (55) smiler og flirer mens han forteller røverhistorier fra sine over 40 år i Frp. VG har besøkt ham i barndoms­hjemmet i hjembyen Harstad. Der er ikke Harstads store sønn noen hvem som helst. Gaten villaen hans ligger i, ble for to år siden foreslått oppkalt etter ham: Per-Willy Amundsens gate.

I dette intervjuet forteller Frp-veteranen om de utallige kontroversene og rasismeanklagene gjennom karrieren – og veien fra den famøse whiskykvelden til gjenvunnet tillit og en av Stortingets viktigste jobber. Amundsen har vært justisminister i Erna Solbergs regjering, Frps talsmann for både innvandring og klimapolitikk og ble etter valget i fjor leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

"Truth, justice and the American way! " Amundsen får stjerner i øynene når han forteller om Supermanns motto. Frp-politikeren har bevart sin barnlige glede med tegneserier godt inn i voksen alder. – Jeg elsker Supermann.

Det håper jeg ikke er noen hemmelighet. På 80-tallet forfektet de amerikanske tegneserieheltene et verdisyn helt i tråd med Frp-politikerens: frihet, rettferdighet og ikke minst en nærmest religiøs tro på kapitalismen. – Dette med superhelter... Det er troen på at ett menneske kan gjøre en forskjell.

Det har alltid appellert til meg. Som leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen er han ansvarlig for å ettergå regjeringen, for endringer i grunnloven – og nå sist: undersøkelsene av koblinger mellom norske toppembetsmenn og -kvinner og Jeffrey EpsteinJeffrey EpsteinEpstein var før sin død anklaget for omfattende overgrep og menneskehandel, samtidig som han i årevis utnyttet kontakt med noen av verdens rikeste og mektigste, deriblant en rekke nordmenn i ledende posisjoner..

At det var Amundsen som skulle forvalte dette toppvervet, så utenkelig ut i mars 2024. – Jeg gjorde dødssynden, sier han. – Jeg begynte å diskutere på nettet med folk i beruset tilstand. Det leder aldri til noe godt.

Og Facebook ... Det er blitt en kloakk. Det er helt ekstremt. Og så blir du sint selv, og så går du helt utfor stupet.

Det var jævlig dumt av meg. Den kvelden for litt over to år siden kom han med utfall både mot feministiske kvinner "som ikke ser opp eller ned på en penis" og islam "som har en hel gjeng med psykopater som dreper". Det så ut som "game over" for en av de største og løseste kanonene i Fremskrittspartiet. – En whisky ble til to, som ble til flere, forklarer Amundsen.

– Hva drakk du? – GlenlivetGlenlivetGlenlivet er et av de best kjente maltdestilleriene i Skottland.. En flaske av samme sort står stadig i bokhyllen i loftstuen i hjemmet hans. Amundsen sier at det som fyrte ham opp den kvelden, var enkelte personer på sosiale medier som skrev kommentarer med "jødehat og antisemittisme".

– Da ble jeg jævlig forbannet. Og dette kom fra folk med innvandrings­bakgrunn. Jeg gikk ned på samme nivå. Det skulle jeg aldri ha gjort.

Etter å ha hamret løs på tastaturet tenkte ikke Amundsen mer over saken og gikk og la seg. – Jeg ble vekket dagen etter av kommunikasjonsavdelingen i Frp. Jeg husket ikke alt like godt, men etter å ha gått tilbake og sjekket, måtte jeg bare konstatere at "ja, jeg har skrevet dette.

". Da var det bare å stå i det. Ikke forsvare det, sier han. – For meg var det viktig å ikke sykmelde meg, for jeg var ikke syk.

Jeg hadde gjort noe dumt og måtte stå i det. Kun få dager etter trakk han seg som leder for justiskomiteen på Stortinget. – Var det du eller partileder Sylvi Listhaug som ga beskjed om at du skulle trekke deg? – En kombinasjon.

Jeg tror alle så at det var riktig. Siden har Amundsen nærmest kuttet ut sosiale medier. – Det får ut det absolutt verste i folk, og jeg er tydeligvis ikke noe bedre selv. I hvert fall ikke etter noen glass whisky.

Den siste tiden har det vært flere saker knyttet til alkoholproblemer på Stortinget. Både Sandra Borch (Sp) og Morten Woll (Frp) er tatt for fylle­kjøring, mens Rødts Mímir Kristjánsson i påsken sendte trusler i fylla. Alle tre har fortalt at de har alkoholproblemer, og Amundsen har blitt slått i hartkorn med dem. – Jeg har ikke for vane å drikke alkohol i pendlerleiligheten.

Jeg har sett altfor mange eksempler med folk på Stortinget som drikker alene. Det gikk fort galt av sted. Han sier at han ikke drikker så ofte. – Det blir av og til whisky i helvene, men ikke hver helg.

Nå har jeg vett nok til å la Macen ligge lukket hvis jeg først tar meg et glass, sier han og flirer godt. La oss også få unnagjort et annet tilbakevendende tema når vi snakker om Per-Willy Amundsen: – Hva er greia med de hvite slipsene på hvit skjorte? – Er det noe galt med hvite slips? – Nei, altså. Det er jo et stilvalg





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