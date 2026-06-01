Røykskyene over Dubai: Skremmende arrestasjoner i Gulflandene

Over 1000 personer ble arrestert for å ha delt bilder og videoer av krigen på nett i Gulfstatene. Amnesty International mener arrestasjonene har en viktig funksjon: De skremmer. Det er en trussel mot ytringer i autoritære styresett, mener menneskerettighetsorganisasjonen.

Lytt til saken Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Røykskyene har de siste månedene drevet over Dubai. Men det er ikke bare misselangrepene som skremmer folk – det er hva som skjer etterpå.

Over 1000 personer ble i løpet av Iran-krigens drøye første måned arrestert for å ha delt bilder og videoer av krigen på nett i Gulfstatene. Det skriver Amnesty International i en fersk rapport, der de har samlet tall fra myndighetene og lokale menneskerettighetsmiljøer. VG har tidligere skrevet om hvordan flere influencere i Dubai i starten av krigen delte innlegg der de snakket om at de var redde for angrep, for så å slette innleggene kort tid etter.

Den australske influenceren Louise Starkey var en av dem som gikk fra vettskremt til lugn på kun et par dager: Skremmer Landene i Gulfen er autoritære styresett, med manglende demokrati og friheter. Krigen har blitt et påskudd for myndighetene i landene til å slå hardere ned på ytringer, mener menneskerettighetsorganisasjonen. De sier arrestasjonene har en viktig funksjon: De skremmer.

– Når de annonserer hundrevis av arrestasjoner, slik som i Emiratene og Qatar, har det til hensikt å advare andre mot å gjøre det samme, mener politisk rådgiver i Amnesty International, Frank Conde Tangberg. – Når du i tillegg da vet at dette er blant verdens mest undertrykkende land, så er det klart at dette har en nedkjølende effekt, sier han til VG.

I De forente arabiske emirater, hvor influenceres favoritt Dubai ligger, ble minst 375 personer pågrepet mellom 3. mars og 8. april, ifølge Amnesty. Mange er anklaget for å ha delt ekte eller manipulerte videoer, eller for å ha publisert innhold som «hyller en fiendtlig stat».

I Kuwait er minst 33 personer arrestert i mars, ifølge myndighetene.

Men ifølge Amnesty, som viser til lokale medier, behandlet Kuwaits nye sikkerhetsdomstol saker mot 204 personer knyttet til krigsrelaterte ytringer. I Qatar ble 313 personer arrestert på under to uker i slutten av februar og begynnelsen av mars, anklaget for å ha delt videoer og «villedende informasjon» som kunne «påvirke opinionen». Saudi-Arabia har i flere år slått hardt ned på ytringer på nett, og tilgangen på annen informasjon enn den fra myndighetene er sterkt begrenset.

Landet har ikke offentliggjort tall, men Amnesty har bekreftet at minst tre utenlandske statsborgere er pågrepet. I Bahrain er minst 47 personer arrestert i mars, ifølge myndighetene. Lokale menneskerettighetsgrupper anslår at over 300 kan være pågrepet. – Rammer alle Det myndighetene kaller «rykter» dreier seg om informasjon som befolkningen burde få, forklarer Tangberg.

– Jeg tenker på uttrykket «Sannheten er krigens første offer». Det passer godt i denne situasjonen. Myndighetene i Gulflandene vil ikke at informasjon om angrep og skader skal komme frem. Så det er et ønske om å kontrollere narrativet og skape en form for selvsensur i befolkningen.

Det rammer alle som oppholder seg i landet, og det er skremmende, fortsetter han. Verst for lokale Denne uken meldte britiske The Times at tolv briter som ble pågrepet for å ha delt innhold om krigen, er løslatt. – Arrestasjonen av turister fra vestlige land kan ha en større politisk kostnad, hvilket kan bety en større sannsynlighet for at man vil bli løslatt raskere, selv om det ikke er gitt.

Er du en person fra en sårbar og diskriminert gruppe fra Gulflandene, eller er en migrantarbeider fra et fattigere land, og har delt informasjon som myndighetene mener du ikke har rett til å dele, så er du i større fare for å måtte sitte lenger i fengsel, sier Tangberg til VG. – Dubai er en feriedestinasjon for mange nordmenn. Hvilket råd har du til dem i denne sammenhengen?

– Rådet bør først og fremst gå til myndighetene: Løslat alle som er arrestert for legitime ytringer – umiddelbart og uten betingelser. Vilkårlige arrestasjoner må stanse. Reisende må være bevisst på hva slags myndigheter som styrer, men det er ikke de som først og fremst må endre seg, svarer Tangberg





