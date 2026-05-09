Rail link to be established between Oslo and Berlin through Copenhagen

Togselskapet DSB, tyske Deutsche Bahn and Norwegian Vy are collaborating to establish a new train route between Oslo, Copenhagen, Hamburg, and Berlin. The new route is expected to be operational by the summer of two years from now. This new development will reduce the number of changes and travel hours compared to other modes of transport such as cars or airplanes.

Fra sommeren om to år kan man reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding.

Den nye ruten er et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Togselskapene har de siste årene opplevd økende etterspørsel etter togreiser i Europa. Turen fra København til den norske hovedstaden vil ta rundt syv timer. Til sammenligning tar det i overkant av 6 timer å kjøre turen med bil.

Går videre til TysklandIn Danmark byttes norsk besetning ut med tyskere: Det er fantastisk at vi nå får på plass en ny, fast togrute mellom Oslo, København, Hamburg og Berlin. Samarbeidet med DSB og Deutsche Bahn betyr at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direktetog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. Timingen er potensielt god opp mot høye drivstoffpriser, særlig på flydrivstoff.

Hvis du vil oppleve Europa, hopp på toget! Med høye drivstoffpriser er fjerntog et godt alternativ til bil og fly. Med den nye, internasjonale ruten fra Berlin via København til Oslo, knytter vi Nord-Europa og tre hovedsteder sammen med tog, sier Michael Peterson, administrerende direktør i DB Fernverkehr





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norwegian Vy Copenhagen Train Route Samarbeid Elydenå Tog Bil Og Fly Reise Nabohold Trend

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oslo-sentrert styring og sviket mot distrikteneEn kritisk analyse av hvordan norske samferdsel- og energimidler prioriteres i Oslo-regionen på bekostning av Nord-Norge og distriktene.

Read more »

To svenske tenåringer siktet for drap i Oslo og SverigeTo svenske gutter på 15 og 16 år er siktet for drapet ved Økern i Oslo og et skytedrap i Norrköping i Sverige.

Read more »

Legionella-funn ved tolv Oslo-barnehagerI en av barnehagene ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget, men det er ikke meldt om smitte eller sykdom.

Read more »

Bergensarar tar over Oslo: Hamstra øl og forbereder folkefest før cupfinalenButikker i Oslo forbereder seg på ølrus etter at bergensarar og Brann-supportere varsler om høy etterspørsel. Vålerenga-supporter og kjøpmann Kent Bratlien Windahl har bestilt ekstra Hansa-øl til cupfinalen mot Bodø/Glimt, mens Diaspora Bergensis oppfordrer til folkefest på Voldsløkka og marsj til Ullevaal. Med Holmenkollstafetten og cupfinalen samme dag forventes det rekordmange mennesker i hovedstaden.

Read more »