Ranere tok gisler fra bank i Sinzig, men politiet sto for dem

Ranere slo fredag morgen til mot en bank i Sinzig i Tyskland og tok to gisler. Da politiet til slutt rykket inn, var ranerne vekk.

Raneren slo til da en pengetransport ankom banken. En av de ansatte steg ut for å gå inn i banken, men ble da stanset og truet av en raner. Ifølge politiet befant det seg trolig flere ranere inne i bygningen, men de var sporløst vekk da politifolkene rykket inn i lokalene litt før klokka 15. Ifølge politiet ble de to gislene trolig låst inne i hvelvet kort tid etter at ranerne slo til.

Hvordan ranerne deretter greide å ta seg usett ut av banken, er ikke kjent. De løslatte gislene slapp uskadet fra dramaet, og store politistyrker gjennomsøkte fredag ettermiddag nabobygninger i håp om å finne spor etter ranerne. Sinzig har rundt 17.000 innbyggere og ligger rundt 25 kilometer sør for Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz vest i Tyskland.

Bankran har blitt langt mindre vanlig enn tidligere både i Tyskland og andre europeiske land, men i 2025 fikk ranere med seg 30 millioner euro da de slo til mot en bank i Gelsenkirchen vest i Tyskland





