Rapperen D4vd tiltalt for brutalt drap på 14-årig jente

Påtalemyndigheten i Los Angeles har presentert nye detaljer om saken mot rapperen D4vd, som er tiltalt for drapet på 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez. Burke skal ha knivstukket jenta flere ganger og partert liket med motorsag. Han bestilte utstyr fra Amazon og Home Depot for å brenne bevis, og lot kroppen råtne i sin Tesla i flere uker.

Rapperen D4vd , hvis virkelige navn er David Anthony Burke , er tiltalt for drapet på 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez . I en rettssak i Los Angeles onsdag presenterte påtalemyndigheten nye detaljer om saken.

Burke, som var 21 år ved tidspunktet for drapet, skal ha knivstukket Hernandez flere ganger i sitt hjem. Etterpå skal han ha stått og sett på mens hun blødte i hjel, ifølge påtalemyndigheten. Motivet for drapet var å bringe Hernandez til taushet, da hun hadde truet med å ødelegge Burkes musikkarriere. Etter drapet parterte Burke liket med motorsag, ifølge AP.

Han bestilte to motorsager fra Amazon, en spade fra Home Depot, en likpose, kraftige søppelsekker, et oppblåsbart basseng og en metallovn for å brenne bevis, ifølge påtalemyndigheten. Burke skal ha plassert liket i bassenget for å unngå blodsøl i garasjen. Etterforskere fant plastfragmenter i levningene som matcher bassenget, og DNA-spor i garasjen. Rapperen har nektet straffskyld.

Ifølge rettsdokumentet møtte Burke Celeste da hun var 11 år gammel. Påtalemyndigheten hevder han innledet et seksuelt forhold til henne da hun var 13 og han 18. Natten før drapet, i april i fjor, hadde de en lang krangel på tekstmelding. Hernandez var sjalu på Burkes forhold til andre kvinner og truet med å avsløre forholdet deres.

Hun ble ekstremt opprørt og truet med å avsløre skadelig informasjon om forholdet for å ødelegge Burkes karriere. Påtalemyndigheten hevder også å ha funnet overgrepsmateriale av jenta på Burkes telefon. Dagen etter drapet bestilte Burke en Uber som hentet Hernandez hjemme i Lake Elsinore og kjørte henne til huset hans i Hollywood Hills. Levningene til 14-åringen ble funnet i september 2025 i bagasjerommet på en Tesla registrert på Burke.

Bilen var tauet inn fra Hollywood Hills, og kroppen var i dårlig forfatning. I flere uker, muligens måneder, lot Burke offerets kropp råtne inne i Teslaen sin. Han løy til venner, forretningsforbindelser og andre som la merke til den sterke lukten av forråtnelse i og rundt hjemmet og bilen hans, ifølge påtalemyndigheten





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

D4vd David Anthony Burke Celeste Rivas Hernandez Drap Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

