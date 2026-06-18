Rapport avslører: Ansatte tier om HMS-problemer på sokkelen

En ny rapport viser at mange ansatte i oljeindustrien opplever press til å ikke rapportere hendelser. NITO krever strukturelle grep for å bedre ytringsklimaet.

En fersk rapport om sikkerhet og arbeidsmiljø i havindustriene på norsk sokkel avdekker alvorlige utfordringer knyttet til ytringskulturen. Til tross for en positiv utvikling over tid, viser rapporten at om lag en fjerdedel av ansatte på landanlegg og nær en tredjedel offshore opplever press til å ikke rapportere om hendelser innen helse, miljø og sikkerhet ( HMS ).

Dette er en betydelig andel som indikerer at det eksisterer strukturelle barrierer som hindrer åpen kommunikasjon. Rapporten, utarbeidet av en partssammensatt gruppe, peker på flere årsaker til dette problemet. Økt kostnadspress, komplekse kontraktskjeder med fragmentert ansvar og svekket arbeidstakermedvirkning bidrar til en systemisk risikoøkning i næringen. For eksempel kan kontraktsforhold og KPI-styrte bonusordninger være medvirkende til at uønskede hendelser ikke blir rapportert, fordi ansatte frykter negative konsekvenser for egen eller bedriftens økonomi.

Maktforhold på arbeidsplassen spiller også en rolle; det kan være særlig vanskelig for unge ingeniører å varsle om kritikkverdige forhold. VG sine avsløringer fra Melkøya i 2025-2026 illustrerer hvordan disse strukturelle utfordringene får konkrete konsekvenser i praksis. Gjennom dokumentasjon av ulykker, sviktende kommunikasjon og arbeidstakere som opplever manglende reell mulighet til å stanse farlig arbeid, synliggjøres de negative effektene av produksjonspress og komplekse kontraktskjeder. Det er ikke snakk om enkeltbedrifter eller enkelthendelser, men om systemiske forhold som former arbeidshverdagen.

Derfor er det ikke tilstrekkelig å vise til at rapporteringssystemer finnes, slik det påpekes i rapporten. Som arbeidsgruppen selv understreker, opplever fortsatt en betydelig andel ansatte utfordringer i ytringsklimaet, og dette krever målrettede forbedringstiltak. Norsk Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) mener at rapportens anbefalinger må følges opp med tydelige strukturelle grep. NITO foreslår konkrete tiltak for å styrke ytrings- og rapporteringskulturen i praksis, spesielt i omstillings- og effektiviseringsprosesser.

Organisasjonen oppfordrer virksomheter til åpenhet og grundige risikovurderinger. En god rapporteringskultur er et avgjørende virkemiddel for å beskytte liv, helse og miljø. Når strukturer motvirker varsling, øker den faktiske risikoen i næringen. Det er derfor avgjørende at både arbeidsgivere, myndigheter og fagforeninger samarbeider for å skape en kultur der ansatte føler seg trygge på å melde fra om farer og uønskede hendelser.

Uten slike tiltak vil vi fortsette å se alvorlige hendelser som kunne vært unngått. Denne debatten er ikke bare en akademisk øvelse; det handler om folks liv og helse på arbeidsplassen. Norge har en av verdens mest avanserte olje- og gassindustrier, men den må også være en av de tryggeste. For å oppnå det, må ytringskulturen forbedres, og strukturelle hindringer må fjernes





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