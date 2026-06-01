Rapport avslører systematisk indoktrinering av barn i Russland og okkupert Ukraina

En ny rapport fra Amnesty International avdekker hvordan russiske skoler brukes til å indoktrinere barn med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina. Lærere overvåker elever og rapporterer kritiske holdninger. Samtidig vedtar FN en resolusjon som krever tilbakeføring av tvangsmessig overførte barn.

Ifølge en ny rapport fra Amnesty International er det under russisk okkupasjon i Ukraina og i Russland selv en omfattende systematisk indoktrinering av barn gjennom utdanningssystemet.

Skolene blir brukt som et verktøy for statlig propaganda som rettferdiggjør krigen og fremmer en ideologi der Russland framstår som en beleiret nasjon med en historisk rettferdig sak. Siden 2023 er det obligatoriske historiebøker innført som omfortolker historien, nekter ukrainsk identitet og statsdannelse eksistens, og presenterer Russland som et offer for vestlig aggresjon. Lærere har fått i oppgave å overvåke elevenes meninger og nettopphav, og rapportere til skoleledelsen og myndigheter om kritiske stemninger.

Dette skaper et klima hvor unnskyldninger blir stigmatisert og barn straffes for ikke å stemme i lag med det officielle synet. I tillegg er det innført obligatoriske timer med betegnelsen viktige samtaler, der elever undervises i patriotisme, statens verdier og den pågående krigen. I disse timene blir barn instruert i å stole kun på officielle russiske kilder og avvise alternativ informasjon.

Denne type indoktrinering er en systematisk strategie for å underminere barns rett til kritisk tenkning, ytringsfrihet og privatliv, ifølge Amnesty. Rapporten understreker at slik politisk oppdragelse er et brudd på internasjonale konvensjoner som barns rettigheter, og har store negative konsekvenser for det enkelt individs utvikling og for den demokratiske fremtiden.

Den fremhever også at barn i okkuperte områder ikke bare blir utsatt for psykologisk press, men også i mange tilfeller tvangsmessig bortført til Russland, ofte med familieskilsmål og tvangsinndragning i russiske fosterhjem eller adopsjonssystemer, i et forsøk på å langsiktig "russifisere" generasjoner. Samtidig har FNs generalforsamling vedtatt en resolusjon som krever umiddelbar og sikker tilbakeføring av alle tvangsmessig overførte ukrainske barn.

Resolusjonen, som fikk 91 stemmer for, 12 mot og 57 avholdende,viser til folkeretten, spesielt Genèvekonvensjonenes artikkel 49 som uttrykkelig forbyr slike handlinger under okkupasjon. Prestasjonen minnet om at dette ikke bare er en humanitær krise, men et alvorlig brudd på internasjonal lov. Russland har blitt oppfordret til å stanse deportasjonene, gjenforene familier, og returnere barna til Ukraina uten vilkår. FN skal koordinere dette arbeidet.

Talspersonen for Amnesty i Norge, Ane Tusvik Bonde, understreker at når barn lærer at bare staten har sannheten, er det ikke utdanning, det er indoktrinering. Denne praksisen utgjør en trussel mot barna og mot framtidige fred og forsoning, siden den dyrer hat og skader evnen til kritisk tenkning over tid. Slik systematisk manipulation av unge sinn er et verktøy for krigsførende regimer for å skape en "generasjon av troende" som støtter regime uten å stille spørsmål.

Det internasjonale samfunn har et ansvar for å sette press på Russland og beskytte ukrainske barna, samt å motvirke slik indoktrinering hvor som helst den skjer.

Rapporten fungerer også som en advarsel mot at slike metoder kan spre seg til andre land i konflikt, og understreker viktigheten av å verne skolene som arenaer for frikunnskap og ikke for politisk propaganda. Slutt på budskapet er at utdanningsystemet må verne sin integritet og ikke bli et redskap for krigførende myndigheter. Dette er et problem som rører langt utover Ukraina og Russland, og angår alle som verdsetter demokrati og barns rettigheter.

Den guardianskap som FN nå tar på seg, må følges opp med konkret handling fra alle medlemsland for å sikre at barns rett til en barndom fri fra indoktrinering og tvang respekteres





