Rapport avslører utfordringer i ytringsklimaet i havindustrien

En ny rapport viser at mange ansatte i norsk havindustri, spesielt i leverandørsektoren, opplever det som vanskelig å rapportere helse-, miljø- og sikkerhetshensyn. Gjennom strukturelle faktorer som kostnadspress og komplekse kontraktskjeder øker risikoen, ifølge arbeidstakerrepresentanter.

KommentarDette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. I arbeidet med rapporten "Sikkerhet og arbeidsmiljø i havindustriene på norsk sokkel" har vi vært opptatt av ytringskulturen i næringen.

Nyere hendelser viser at ansatte, særlig i leverandørindustrien, opplever det som utfordrende å ytre sine bekymringer rundt helse, miljø og sikkerhet. Til tross for positiv utvikling viser rapporten at om lag en fjerdedel av ansatte på landanlegg og nær en tredjedel offshore, rapporterer om utfordringer knyttet til ytringsklima rundt HMS. Det er altså en betydelig andel som opplever press om å ikke rapportere hendelser.

Arbeidstakernes representanter i den partssammensatte gruppen bak rapporten peker på at økt kostnadspress, komplekse kontraktskjeder med påfølgende fragmentert ansvar og svekket arbeidstakermedvirkning, bidrar til systemisk risikoøkning i næringen. For eksempel kan kontraktsforhold og KPI‑styrte bonusordninger være medvirkende til mangelfull rapportering om uønskede hendelser og gjøre åpenhet krevende. Samtidig må vi ta ulike maktforhold på arbeidsplassen på alvor, som for eksempel at det som ung ingeniør kan være vanskelig å varsle.

VGs avsløringer fra Melkøya i 2025-2026 illustrerer hvordan nettopp disse strukturelle utfordringene kan slå ut i praksis. Gjennom dokumentasjon av ulykker, sviktende kommunikasjon og arbeidstakere som opplever manglende reell mulighet til å stanse farlig arbeid, synliggjøres konsekvensene av produksjonspress og komplekse kontraktskjeder. Poenget er ikke å peke på enkeltbedrifter eller enkelthendelser, men å vise hvordan systemiske forhold faktisk kan materialisere seg i arbeidshverdagen. Derfor er det ikke tilstrekkelig å vise til at rapporteringssystemer finnes, slik det skrives i rapporten.

Som arbeidsgruppen selv påpeker, er det fortsatt en betydelig andel som opplever utfordringer i ytringsklimaet - og det krever målrettede forbedringstiltak. Nito mener derfor at rapportens anbefalinger må følges opp med tydelige strukturelle grep: Arbeidet med ytrings‑ og rapporteringskultur må styrkes i praksis, særlig i omstillings‑ og effektiviseringsprosesser. Nito oppfordrer til åpenhet og grundige risikovurderinger fra virksomhetenes side. En god rapporteringskultur er et avgjørende virkemiddel for å beskytte liv, helse og miljø.

Når strukturer motvirker varsling, øker den faktiske risikoen i næringen. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





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Havindustri Ytringskultur Rapportering HMS Risiko

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