Rapport viser økende svart renhold i private hjem

En ny rapport viser at stadig flere kjøper svart arbeid for renhold i private hjem, ofte via plattformer som Airbnb og Facebook. RVO Eva Jenssen advarer mot utnyttelse og lovbrudd, og krever bedre folkeopplysning.

De som kjøper tjenestene utnytter folk som er mye dårligere stilt enn dem selv, sier Eva Jenssen . Hun er regionalt verneombud (RVO) i renholdsbransjen, og formulerer seg i klartekst om rapporten som viser tilstanden for norske renholdsbedrifter i 2025.

Der kommer det fram at stadig flere kjøper svart arbeid knyttet til renhold i private hjem, blant annet gjennom plattformer som Airbnb og Facebook. De som kjøper tjenestene utnytter folk som er mye dårligere stilt enn dem selv. De må tenke på hva de gjør med folk, og at de bryter norsk lov, sier hun. Dersom du skal kjøpe renhold privat, så må virksomheten du kjøper fra være godkjent av Arbeidstilsynet.

Det er forbudt å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er registrert i renholdsregisteret, som er Arbeidstilsynets godkjenningsordning for renholdstjenester. Det er også forbudt å gi en renholder lavere lønn enn den allmenngjorte satsen, som er på 236,54 kroner i timen for renholdere over 18 år. I nevnte årsrapport blir det trukket fram at renholdsoppdrag ofte blir lagt ut i sosiale medier, der pris presses ned gjennom uformelle avtaler.

Ifølge rapporten skaper denne utviklingen betydelige utfordringer både for renholdere og for virksomheter som driver seriøst og lovlig med renhold i private hjem. Renholdsbransjen har kanskje det strengeste regelverket som noen bransje har. Skal du kjøpe renholdstjenester, så skal det være fra godkjente tjenester. Om folk undergraver dette, så er det farlig for hele bransjen, sier Jenssen.

De regionale verneombudene i renhold bidrar til at renholdsbedriftene følger lover og regler om helse- miljø og sikkerhet (HMS) som de skal. Eva Jenssen forteller historier om renholdere som jobber for renholdsselskap to til tre ganger i uka. Resten av uka jobber de svart. De kan være her som arbeidsinnvandrere fra et europeisk land så lenge de har en stilling å gå til, sier Jenssen.

Hun forteller at det er spesielt torsdag og fredag at renholderne ikke ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren. Da jobber de svart. Pengene kommer fort, og de går rett i lomma. Enkelte steder er dette organisert - det er noen som styrer det, og som setter folk i arbeid.

Det er snakk om svarte firmaer, sier RVO-en. Hun trekker også fram andre historier, om utenlandske kvinner som er gift med norske menn og som vasker hus og hjem svart. De blir utnyttet. De er gift her, men betaler ikke skatt.

Om de blir syke, hvem er det som betaler for dem? De har ingen trygghet og kanskje ikke noe nettverk. Hva om de blir skilt, hva står de igjen med da? I en undersøkelse som Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) publiserte i 2024 kommer det fram at bare seks prosent har kjennskap til renholdsregisteret.

Som RVO følger Eva Jenssen og kollegaene med på utviklingen. De følger med når oppdragene blir lagt ut på Facebook, og har tett kontakt med renholdsbransjen. Jeg snakker med bedrifter om hvordan konkurransen er, og hva det er de møter. De forteller om hvordan det er.

De sliter med at folk kjøper svart renhold, for det tar deres kunder også, sier Jenssen. Markedet vokser. Arbeidstilsynet kan ikke gå inn i private hjem, så vi får ikke snakket med renholderne, og det er veldig vanskelig å få tatt kjøperne. Jeg tror det er god gammeldags folkeopplysning som må til.

Folk må vite at det er forbudt å kjøpe svart renhold, sier Jenssen





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Svart Økonomi Renhold Arbeidstilsynet Renholdsregisteret Eva Jenssen

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