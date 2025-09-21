Rashfords Barcelona-drøm i fare: Økonomiske problemer truer permanent overgang

En reduksjon i Barcelonas lønnsgrense setter Rashfords fremtid i klubben i spill. Økonomiske problemer skaper usikkerhet rundt en permanent overgang for den engelske stjernen.

Marcus Rashford s drøm om å sikre en permanent overgang til Barcelona har fått et alvorlig tilbakeslag, til tross for hans lovende start i den spanske klubben. Etter et turbulent forhold med Manchester United-manager Ruben Amorim og en kort periode hos Aston Villa, sikret Rashford seg et drømmelån til Barcelona i sommer.

Med en flott start i sin nye klubb, inkludert en imponerende prestasjon med to mål mot Newcastle United i Champions League, trodde mange at en permanent overgang var rett rundt hjørnet. Men en ny rapport om klubbens økonomiske situasjon har skapt usikkerhet rundt hans fremtid. Barcelona har opsjon på å kjøpe Rashford for 30 millioner euro (26 millioner pund) ved sesongslutt, noe som virket sannsynlig gitt hans gode form. Men den siste informasjonen fra La Liga, den spanske fotballigaen, antyder nå at dette kan bli vanskeligere enn antatt. Det er en betydelig hindring i veien for en permanent overgang, noe som kan tvinge Rashford til å revurdere fremtiden sin i klubben.\La Ligas nyeste finansielle rapporter har avslørt en betydelig reduksjon i Barcelonas offisielle lønnsgrense. Lønnsgrensen er nå redusert med 112 millioner euro (97,6 millioner pund). Denne dramatiske nedgangen skyldes i stor grad problemer med «VIP-sone»-avtalen på Camp Nou-stadion. Denne avtalen, som skulle generere store inntekter, har ikke innfridd forventningene. En tidligere klubrevisor bekreftet at salget av 25 års fremtidige inntekter fra 475 VIP-bokser på stadion skulle innbringe 100 millioner euro. La Ligas uttalelse viser at Barcelonas nåværende lønnsgrense per september 2025 er på 351 millioner euro (306 millioner pund), en betydelig nedgang fra tidligere tall. Da Rashford kom til klubben på lån, ble det avtalt at Barcelona skulle dekke hans lønn, etter at han gikk med på en lønnsreduksjon på 25 %. Dette sparte Manchester United for omtrent 14 millioner pund. Men med den reduserte lønnsgrensen i Barcelona, kan det være at Rashford må godta en enda større lønnsreduksjon for å bli værende i klubben. Hans nåværende ukentlige lønn er anslått til 239 231 euro (208 573 pund), og det er usikkert om Barcelona vil ha råd til å beholde ham uten en ytterligere lønnsjustering.\Konsekvensene av Barcelonas økonomiske problemer strekker seg utover bare Rashfords fremtid. Klubben står overfor utfordringer med å registrere nye spillere og å beholde sine eksisterende stjernespillere. Ledelsen må håndtere en vanskelig økonomisk situasjon samtidig som de ønsker å konkurrere på høyeste nivå i både La Liga og Champions League. For Rashford personlig betyr dette at hans fremtid i Barcelona er mindre sikker enn den virket i utgangspunktet. Han må kanskje vurdere andre alternativer hvis Barcelona ikke kan tilby ham en kontrakt som er økonomisk bærekraftig for begge parter. Fansen vil være bekymret for hvilke konsekvenser dette får for laget, og om de kan beholde kvaliteten på laget. Det er en spennende tid for alle involverte, men også en tid fylt med usikkerhet. Marcus Rashford må ta noen vanskelige avgjørelser om fremtiden sin, og Barcelona må finne en løsning på sine økonomiske utfordringer for å kunne konkurrere i fremtiden





Sporten_com

Marcus Rashford Barcelona Økonomi Lønnsgrense Fotball

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

