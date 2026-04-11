Raskin krever nevropsykologisk vurdering av Trump grunnet bekymringer om mental helse

Republikaneren Jamie Raskin ber Det hvite hus om en nevropsykologisk vurdering av tidligere president Donald Trump, grunnet bekymringer om hans mentale helse og offentlige uttalelser. Raskin viser til Trumps økende bruk av usammenhengende språk og bekymringer rundt hans mentale kapasitet.

Raskins brev til Det hvite hus’ lege, Sean Barbabella, setter søkelyset på bekymringer rundt president Trumps mentale helse. Raskin, som leder Representantenes hus’ justiskomité, fremfører i brevet bekymringer om Trumps offentlige uttalelser, som han beskriver som stadig mer usammenhengende, uberegnelige, grove, irrasjonelle og truende.

Brevet viser til tidligere uttalelser fra Trump, inkludert en uttalelse i januar om at hans helse er perfekt, samt kontroversielle utspill som å «utslette en hel sivilisasjon». Raskin krever at Det hvite hus’ lege gjennomfører en nevropsykologisk vurdering av presidenten, offentliggjør resultatene, og gir en detaljert rapport om Trumps mentale og fysiske helse, samt informasjon om medisiner han eventuelt bruker. Han krever også at legen stiller til avhør i Kongressen under ed. Raskins bekymringer deles av enkelte tidligere Trump-støttespillere, som Marjorie Taylor Greene, som har kalt Trumps uttalelser for «ondsinnet galskap». Megyn Kelly har også uttrykt frustrasjon over Trumps oppførsel.\Raskins krav kommer i kjølvannet av økende bekymringer fra eksperter om at Trump viser tegn på demens og kognitiv nedgang. Han peker på tidligere uttalelser fra Det hvite hus’ lege om at presidenten har «utmerket generell helse» og spør om denne vurderingen fortsatt gjelder. Raskin understreker at det amerikanske folket fortjener å vite om presidenten er mentalt i stand til å ta de avgjørelsene som embetet krever. Davis Ingle, talsperson for Det hvite hus, har svart på Raskins krav ved å kalle ham en «lettvekter» og antyde at Raskin dekket over Joe Bidens mentale forfall de siste fire årene. Ingle hevder at Trumps «skarphet, enestående energi og historiske tilgjengelighet» står i kontrast til Bidens helse.\Diskusjonen rundt presidentens mentale helse er ikke ny, men Raskins krav setter en formell forespørsel om en medisinsk vurdering. Dette skjer i en tid hvor Trump er en sentral figur i amerikansk politikk, og hvor hans offentlige uttalelser blir nøye analysert. Spørsmålet om Trumps helse er av stor interesse for den amerikanske befolkningen, spesielt med tanke på de avgjørelsene en president må ta. Denne saken har også potensial til å polarisere ytterligere, da den berører en svært politisk sensitiv problemstilling, og hvor ulike politiske aktører gir diametralt motsatte vurderinger av Trumps helse og egnethet til å inneha presidentembetet. Utfallet av denne saken kan få store konsekvenser for amerikansk politikk og samfunn





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senatorer vil tvinge Trump ut: – Dette er galskapFlere amerikanske politikere har tatt til orde for å bruke grunnloven for å fjerne Donald Trump, men det vil aldri føre fram, sier USA-eksperter.

Kritiserer Trump: – Tapte krigen på alle mulige måterEksperter kritiserer Trumps retorikk og advarer mot farlige konsekvenser for internasjonal stabilitet.

Sjokkuttalelse fra TV-kjendisen: – Vil heller døDansk-iransk rikskjendis krever handling fra Trump, selv om det kan koste familien livet.

