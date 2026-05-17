Rasmus Højlund: Napoli-spiller for Manchester United

Rasmus Højlund, en tidligere Manchester United-spiller, har blitt permanent i Napoli. Avtalen med Napoli er verdt 44 millioner euro, og han har scoret 15 mål på 43 kamper for Napoli i Serie A.

Napoli sikret nettopp plass i Champions League neste sesong, og det utløste den obligatoriske kjøpsklausulen til Rasmus Højlund – dansken som er på lån fra Manchester United .

Nå er det offisielt: Højlund blir værende i Napoli permanent til sommeren. Avtalen er verdt 44 millioner euro, og blir utløst av at den italienske storklubben sikret seg en plass i mesterligaen 2026/27. Låneavtalen, som kostet United 6 millioner euro, inneholdt en betingelse: Hvis Antonio Contes lag kvalifiserte seg til Europas gjeveste klubbturnering, måtte napolitanerne kjøpe ham. Det målet nådde de denne søndagen.

Napoli, som ligger på andreplass i Serie A, banket Pisa 3–0 – og med bare én runde igjen av serien, er forspranget på fem poeng ned til Como på femteplass umulig å hente inn. I den avgjørende kampen viste Højlund veien. Han la opp til Scott McTominays åpningsmål, og satte selv inn 3–0 på overtid.

Selv om Ruben Amorim ved utgangen av fjorårets overgangsvindu gjorde det klart at Højlund ikke hadde noen fremtid i Manchester, ønsket dansken selv å bli værende på Old Trafford. Likevel viste lånet til Napoli seg å være den perfekte løsningen for alle parter. Højlund scoret 26 mål på 95 kamper for Manchester United. Men i 2024/25-sesongen – rett før han dro til Italia – ble det bare fire mål på 32 Premier League-kamper.

I Napoli har han fått nytt liv. Tilbake i Serie A står han med 15 mål på 43 kamper. Han har også tatt en langt større rolle enn ventet, ettersom Romelu Lukakus skadeproblemer har holdt belgieren nede i bare sju kamper – og kun én fra start – denne sesongen. For Manchester United representerer 44 millioner euro et betydelig tap, sammenlignet med de 75 millionene (pluss 10 i bonuser) de betalte Atalanta i juli 2023.

Likevel er dette den femte høyeste overgangssummen klubben noensinne har mottatt – og beløpet er akkurat nok til å unngå tap på spillerens bokførte verdi. Med andre ord: De går i null, men det smerter likevel





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rasmus Højlund Napoli Manchester United Champions League Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antonio Conte på tynn is i NapoliAntonio Conte synes ikke å ha overbevist ledelsen i Napoli, og fremtiden hans i den italienske klubben er langt fra sikker. Antonio Contes fremtid i SSC Napoli henger i en tynn tråd. Det som for bare…

Read more »

Manchester City tok sin åttende FA-cuptittel – Haaland assisterte på vinnermåletErling Braut Haaland var servitør da Antoine Semenyo hælflikket Manchester City til 1-0-seier over Chelsea i FA-cupfinalen på Wembley.

Read more »

Erling Haaland scoret (igen) og Manchester City vant FA Cup-finalenErling Braut Haaland og Manchester City vant FA Cup-finalen ifølge fotballeksperten Simen Stamsø-Møller.ळेå, scoringen av Haaland, var det på det lekre viset. Keeperen har ikke sjans, et brilliant mål. Shearer sier at det er klasse over, virkelig, for Andrea Semenyo.

Read more »

Henning Berg imponert over Michael Carricks suksess i Manchester UnitedTidligere United-spiller Henning Berg analyserer den taktiske vendingen i Manchester United etter at Michael Carrick tok over treneransvaret fra Ruben Amorim.

Read more »