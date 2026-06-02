Rasmus Wold kjøper hus og flytter til Nesøya

Rasmus Wold, en standupkomiker og tidligere deltager i 'Forræder', forteller at han har kjøpt seg et hus på Nesøya i Asker. Wold og kjæresten Rikke Sundby har kjøpt seg et hus der, og gleder seg til å få egen hage og parkeringsplass. Wold forteller at han pleier å kjøre forbi Nesøya på vei til svigerforeldrene, men at det kommer til å bli annerledes å bo der.

Rasmus Wold (35) må finne seg nye løpeløyper . I den nyeste episoden av podkasten 'Breaking Marathon Limits' forteller komikeren at han har kjøpt hus. - Kjøpt meg hus.

Det er en opptur, sier Wold i episoden. Han forteller at det var sist tirsdag eller onsdag at kjøpet ble gjort. Huset ligger på Nesøya i Asker forteller han videre. - Vi er veldig fornøyde, vi føler vi har gjort et godt kjøp, og ser frem til å få egen hage og parkeringsplass!

Jeg skal få grønne fingre i årene som kommer! Vi flytter også 15 min nærmere Rikke sin familie, skriver komikeren i en sms til VG. Komikeren forteller at han pleier å kjøre forbi Nesøya på vei til svigerforeldrene, men at det kommer til å bli annerledes å bo der. På Instagram-story skriver Wold at han fikk en parkeringsbot mens episoden ble spilt inn.

Mer om Rasmus Wold: - Det er et halvt år til det skjer, forteller han om flyttingen ut av Oslo. I januar var VG på besøk hjemme hos komikeren på Lindern hvor han bor med Rikke Sundby (29), sønnen Ludvig (2) og hunden Kompis (5). Wold og Sundby har vært sammen i over tre år. - Gangene det nærmer seg krangel får jeg småpanikk Wold slo gjennom som standupkomiker under 'Lattergalla 2016'.

Siden har han vært med i en rekke TV-programmer. Den siste tiden har han også blitt en aktiv jogger, og trent seg opp til maraton. Han gikk fra å løpe 'to til fem ganger i året' til å jakte personlige rekorder i konkurranser. For ett år siden fortalte han til VG at han forbedrede halvmaratontiden sin med seks minutter, på ti uker.

- I episoden forteller han at det blir 'sårt' å flytte fra gode løpeforhold, og at han: - Må jogge på måfå, sier han og forklarer at han må bli kjent med sitt nye nabolag i starten. Han legger til at han setter pris på tips til gode løpeløyper på Nesøya. - I oktober 2025 fridde han til kjæresten.

- Vi hentet sønnen vår i barnehagen sammen, og på vei hjem satte jeg meg ned på en sti omkranset med trær i høstfarger og nydelig sol og fridde. Så det ble veldig fint! Fortalte han da til VG





