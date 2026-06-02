Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Rasmus Wold kjøper hus og flytter til Nesøya

Hjem Og Bolig News

Rasmus Wold kjøper hus og flytter til Nesøya
Rasmus WoldHusNesøya
📆6/2/2026 5:58 AM
📰vgsporten
94 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 53%

Rasmus Wold, en standupkomiker og tidligere deltager i 'Forræder', forteller at han har kjøpt seg et hus på Nesøya i Asker. Wold og kjæresten Rikke Sundby har kjøpt seg et hus der, og gleder seg til å få egen hage og parkeringsplass. Wold forteller at han pleier å kjøre forbi Nesøya på vei til svigerforeldrene, men at det kommer til å bli annerledes å bo der.

Rasmus Wold (35) må finne seg nye løpeløyper . I den nyeste episoden av podkasten 'Breaking Marathon Limits' forteller komikeren at han har kjøpt hus. - Kjøpt meg hus.

Det er en opptur, sier Wold i episoden. Han forteller at det var sist tirsdag eller onsdag at kjøpet ble gjort. Huset ligger på Nesøya i Asker forteller han videre. - Vi er veldig fornøyde, vi føler vi har gjort et godt kjøp, og ser frem til å få egen hage og parkeringsplass!

Jeg skal få grønne fingre i årene som kommer! Vi flytter også 15 min nærmere Rikke sin familie, skriver komikeren i en sms til VG. Komikeren forteller at han pleier å kjøre forbi Nesøya på vei til svigerforeldrene, men at det kommer til å bli annerledes å bo der. På Instagram-story skriver Wold at han fikk en parkeringsbot mens episoden ble spilt inn.

Mer om Rasmus Wold: - Det er et halvt år til det skjer, forteller han om flyttingen ut av Oslo. I januar var VG på besøk hjemme hos komikeren på Lindern hvor han bor med Rikke Sundby (29), sønnen Ludvig (2) og hunden Kompis (5). Wold og Sundby har vært sammen i over tre år. - Gangene det nærmer seg krangel får jeg småpanikk Wold slo gjennom som standupkomiker under 'Lattergalla 2016'.

Siden har han vært med i en rekke TV-programmer. Den siste tiden har han også blitt en aktiv jogger, og trent seg opp til maraton. Han gikk fra å løpe 'to til fem ganger i året' til å jakte personlige rekorder i konkurranser. For ett år siden fortalte han til VG at han forbedrede halvmaratontiden sin med seks minutter, på ti uker.

- I episoden forteller han at det blir 'sårt' å flytte fra gode løpeforhold, og at han: - Må jogge på måfå, sier han og forklarer at han må bli kjent med sitt nye nabolag i starten. Han legger til at han setter pris på tips til gode løpeløyper på Nesøya. - I oktober 2025 fridde han til kjæresten.

- Vi hentet sønnen vår i barnehagen sammen, og på vei hjem satte jeg meg ned på en sti omkranset med trær i høstfarger og nydelig sol og fridde. Så det ble veldig fint! Fortalte han da til VG

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

vgsporten /  🏆 18. in NO

Rasmus Wold Hus Nesøya Flytte Løpeløyper Jogge Maraton Kjæresten Fridde Instagram-Story

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG vinner Champions League-finalen mot Arsenal på straffesparkkonkurransePSG vinner Champions League-finalen mot Arsenal på straffesparkkonkurransePSG sikret seg Champions League-tittelen etter å ha slått Arsenal i en nervepirrende straffesparkkonkurranse i finalen. Gabriel, som hadde ingen erfaring med straffespark i officielle kamper, bommet på sin straffe under press, noe som førte til euforisk glede hos PSG-spillerne. Mikel Arteta forklarte valget av Gabriel som straffeskytter og pekte på at flere vanlige skyttere var byttet ut før straffesparkkonkurransen.
Read more »

26-åring kjører hjem med rød Ferrari og overrasket faren26-åring kjører hjem med rød Ferrari og overrasket farenEn 26-åring fra Fredrikstad har kjøpt en rød Ferrari og overrasket sin far med bilen. Reaksjonen har gått viralt på TikTok.
Read more »

Heintz' fire mål førte IFK Göteborg til dramatisk seierHeintz' fire mål førte IFK Göteborg til dramatisk seierDen norske angriberen Tobias Heintz scoret alle fire målene for IFK Göteborg i en spennende 5-4-seier over Västerås. Seieren hjalp laget å komme seg over nedrykksstreken i Allsvenskan.
Read more »

Norske Radionor kan bli kjøpt for 40 milliarder etter voldsom vekstNorske Radionor kan bli kjøpt for 40 milliarder etter voldsom vekstTrondheim-selskapet Radionor skal ha økt driftsresultatet med over 100-gangeren på fire år og nå engasjert rådgivere til et salg, ifølge Financial Times.
Read more »



Render Time: 2026-06-02 09:09:47