RBK-supportere utestengt fra Lerkendal etter sammenstøt

Seks Rosenborg-supportere har fått oppholdsforbud rundt Lerkendal etter en episode med Brann-supportere. Politiet begrunner tiltaket med behovet for å beskytte publikum og innbyggere.

Seks Rosenborg -supportere har nå fått et juridisk pålegg som forbyr dem å oppholde seg i nærheten av Rosenborg Ballklubs hjemmebane, Lerkendal stadion, i forbindelse med alle kommende hjemmekamper ut årets sesong.

Dette tiltaket er en direkte konsekvens av hendelser som fant sted i etterkant av eliteserieoppgjøret mellom Rosenborg og Brann sist lørdag. Politiet har begrunnet avgjørelsen med behovet for å sikre tryggheten for både andre tilskuere og befolkningen i Trondheim. Hendelsesforløpet som førte til disse oppholdsforbudene begynte etter selve kampen. Politiet avskar en gruppe RBK-supportere som var på vei mot en pub der det var kjent at Brann-supportere oppholdt seg.

Ifølge politiets pressemelding var mange av supporterne maskerte, og noen var utstyrt med slåsshansker. Gruppen nektet å etterkomme politiets anmodninger og pålegg på stedet, noe som resulterte i at seks personer ble pågrepet. Disse seks personene er nå underlagt et oppholdsforbud som gjelder 24 timer før og etter hver av Rosenborgs offisielle hjemmekamper frem til sesongslutt. Forbudssonen omfatter Lerkendal stadion og sentrumsområdet i Trondheim.

Politiet understreker at formålet med disse tiltakene er å forebygge ytterligere uroligheter og beskytte publikum og allmennheten. Det er en tydelig signalisering om at voldelig og truende atferd ikke vil bli tolerert i forbindelse med fotballkamper. De pågrepne består av fem menn i 20-årene og én mann i 40-årene. Tre av dem er bosatt utenfor Trøndelag, mens de resterende tre er lokale, men bor utenfor den definerte forbudssonen.

Fem av de pågrepne vil motta forelegg for å ha unnlatt å følge politiets instruksjoner. Den sjette personen vil imidlertid bli møtt med strengere tiltak. Det vil bli sendt en begjæring om tiltale til Statsadvokaten, med anklager om skadeverk på en politibil, forulemping av politiet, og selvfølgelig også for å ha nektet å adlyde politiets pålegg. Denne saken vil dermed bli behandlet i retten.

Politiet i Trøndelag bekrefter at de hadde betydelige ressurser involvert i forbindelse med kampen mellom Rosenborg og Brann. Dette skyldes en bekymringsfull utvikling der enkelte individer og grupper viser en vilje til å bruke vold og aktivt søker konfrontasjoner med andre supportergrupper. Thomas Kvam, seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Trondheim, uttrykker frustrasjon over situasjonen. Han påpeker at politiet foretrekker å bruke ressursene sine på andre oppgaver enn å håndtere voldelige sammenstøt og skape trygghet for befolkningen.

Kvam understreker at forebyggende tiltak som dialog og samarbeid ikke har vært tilstrekkelige, og at det er nødvendig å slå ned på denne typen oppførsel for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse for alle fotballtilhengere og innbyggere





