Reaksjoner på Netflix-dokumentaren: Rasismepåstander, Holzweiler-opptreden og karakterdrap-kritikk

Netflix-dokumentaren Rebel Royals har skapt sterke reaksjoner, spesielt på grunn av Durek Verretts uttalelser om kong Harald og motegründer Susanne Holzweilers deltakelse i en healing-seanse. Kritikere anklager dokumentaren for å være et karakterdrap og et avtalebrudd.

Netflix -dokumentaren Rebel Royals har skapt stor oppmerksomhet, ikke bare på grunn av Durek Verrett s kontroversielle rasismepåstander rettet mot kong Harald (88), men også på grunn av flere andre aspekter som har vakt interesse. En av disse er motegründer Susanne Holzweiler s (40) overraskende opptreden i en av scenene. Scenen viser en healing-seanse ledet av Verrett, der han benytter seg av det han beskriver som «sang», og der Holzweiler deltar aktivt.

Dokumentaren, som bærer undertittelen En Unlikely Love Story, er allerede utgitt og har ført til sterke reaksjoner fra flere hold. Kritikere har reagert på flere punkter, inkludert Verretts uttalelser om kong Haralds forståelse av rasisme og vanskelighetene han har møtt med å bli akseptert innenfor kongefamilien. Dette har utløst en debatt om dokumentarens troverdighet og hensikt, samt Verretts rolle i å fremstille kong Harald og kongefamilien. \Dokumentaren har også blitt kritisert for å være mer en reklameplakat for Verrett og Märtha Louises livsstil og produkter. Senneset, en journalist og forfatter, beskrev dokumentaren som et «karakterdrap» av kong Harald på Facebook, og kritiserte den for å være et avtalebrudd med en institusjon finansiert av folket. Senneset hevdet at dokumentaren fremstilte kongen på en misvisende og nedlatende måte, og uttrykte bekymring over at kritikk ville bli avfeid som rasisme. Denne kritikken har satt søkelyset på spørsmål om dokumentarens etiske aspekter og hvordan den fremstiller relasjonene innenfor kongefamilien. I et intervju med Nettavisen utdypet Senneset sine synspunkter og understreket at Verrett ser ut til å ha bestemt seg for at alt handler om rase, noe han mente var både misvisende og uanstendig i forhold til kong Harald. \Reaksjonene rundt dokumentaren understreker den polariserende effekten Verretts tilstedeværelse i kongefamilien har hatt. Mens noen ser på dokumentaren som en intim og åpenhjertig skildring av Märtha Louises og Durek Verretts forhold, ser andre den som en opportunistisk fremstilling som utnytter kongefamiliens posisjon for egen vinning. Holzweilers involvering i healing-seansen har også vakt nysgjerrighet, og flere lurer på hva hennes rolle er i Verretts liv og i dokumentarens fortelling. Debatten om dokumentarens troverdighet og hensikt er ventet å fortsette, og det er sannsynlig at flere vil mene noe om både Verretts uttalelser og måten kongefamilien blir fremstilt på. Det er også ventet at debatten rundt dokumentaren vil fortsette å engasjere et bredt publikum og sette søkelyset på spørsmål om kongefamiliens rolle i et moderne samfunn og forholdet mellom kjærlighet, spiritualitet og offentlighet





