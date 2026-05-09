Reaksjoner på ny versjon av nasjonalsangen før cupfinalen

Etter en ny versjon av nasjonalsangen ble spilt før cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt lørdag kveld, fikk reactionsen mange.

Reaksjonene er mange etter en ny variant av nasjonalsangen ble spilt før cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt lørdag kveld.

En remiksvariant med innslag av tekno og andre varianter preget Ja, vi elsker. Mange ble kanskje tatt litt på sengen og overrasket av et veldig moderne uttrykk. Marius SkjelbækMSkjelFollowJa, vi elsker. Det hørtes ut som en litt artig lytteoppgave fra Ivar Dyrhaug.

Hvilken låt hører vi her? 🤔 På stadion fikk nasjonalsangen uansett sterk konkurranse. Det virket som om publikum ikke fikk med seg at den hadde startet, samtidig som teksten rullet over skjermene. Fra den røde delen av arenaen runget Nystemten - Bergens nasjonalsang - og overdøvet fullstendig den norske nasjonalsangen.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Rune Pedersen, arrangementsansvarlig i Norges fotballforbund. Vegard Flemmen RBVegardHva er dette for en versjon av nasjonalsangen? 😬 Ja, vi elsker ble skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson i 1859, og tonesatt av Rikard Nordraak. Det er ikke første gang en annen versjon av Norges nasjonalsang blir spilt før en fotballkamp.

Like før pause tok Brann ledelsen etter to Nikita Haikin-tabber på ett minutt. Kampen startet klokken 18.00





Toppliga-nyheter: Brann, Vålerenga, Stabæk, Rosenborg, LSK Kvinner, Molde, Røa, Aalesund, LynJosefine Birkelund sørget for at Brann vant sin femte kamp på rad. Vålerenga vant overbevisende borte mot Hønefoss. Eirik Sørenmo Påsche, VGB Brann fortsetter å toppe tabellen i Toppserien etter å ha vunnet 1–0 hjemme mot Stabæk. Stabæk var nære på å utligne fem minutter på overtid. Anna Malmin fikk avslutte like foran mål, men skuddet hennes gikk rett på Selma Panengstuen. Hønefoss ble flere nummer for små mot Vålerenga. Eline Hegg ga VIF ledelsen allerede etter fire minutter. Naina Inauen doblet ledelsen like etter pause, før Karina Sævik punkterte kampen helt et kvarter før slutt. Cille Nilsen, her fra en annen kamp, scoret for RBK mot Bodø/Glimt. I de andre kampene i Toppserien vant Rosenborg hele 3–0 hjemme mot Bodø/Glimt. Rebecka Holum, Ine Berre og Cille Nilsen scoret målene for trønderne, som ligger på tredjeplass – to poeng bak Vålerenga. LSK Kvinner vant sin første kamp for sesongen. Hjemme mot Haugesund scoret LSKs Tilda Råtts 21 sekunder etter avspark. Haugesunds Kaja Olsen utlignet før halvtimen var spilt. Molde slo Røa 4–0 hjemme i rosenes by. Jeon Yu-Gyeong scoret de to første for de blåkledde, før Lee Eunyoung og Amanda Andradottir økte ledelsen til 3–0 og 4–0. Formlaget Lyn fikk seg en smell borte mot Aalesund. Ingeborg Skretting scoret kampens eneste mål, noe som gjør at Aalesund hopper opp til fjerdeplass – forbi Lyn.

