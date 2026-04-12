Natos generalsekretær Mark Ruttes uttalelser om Donald Trump skaper reaksjoner. Mange er bekymret for at Rutte fremstår som forståelsesfull overfor Trumps frustrasjoner, og at han ikke tar tilstrekkelig hensyn til bekymringer fra europeiske allierte. Det er uenighet om Ruttes tilnærming er den beste i en vanskelig situasjon.

Jeg fikk et sjokk. Jeg falt på badet for to uker siden og ble innlagt på sykehus. Nå smalt det til i ryggen igjen. Det gjorde veldig, veldig vondt, sa han etter en kort reklamepause. Flere reagerer på Nato s generalsekretær Mark Rutte s forståelse for Donald Trump s skuffelse over manglende støtte til Iran-krigen.

Natos generalsekretær Mark Rutte virket fornøyd etter onsdagens møte i Det hvite hus, med USAs president Donald Trump, utenriksminister Marco Rubio og forsvarsminister Pete Hegseth. Rutte sa til CNN etter møtet at han forsto Trumps skuffelse over mange Nato-allierte, og beskrev en «åpen og ærlig diskusjon mellom to gode venner». Han la til at det store flertallet av europeiske land har vært behjelpelige med baser, logistikk og overflygninger i forbindelse med Iran-krigen. Ben Hodges, tidligere hærsjef for USAs styrker i Europa, er enig med Keir Starmer i at de er lei av Donald Trump.<\/p>

Etter konflikten om Grønland har europeiske ledere fremmet langt mer kritiske budskap til Trump, noe som har forsterket seg under Iran-krigen. Det mener Kåre R. Aas er rett tilnærming. Han er overbevist om at det nå ristes på hoder i mange europeiske hovedsteder over Ruttes uttrykte forståelse for Trumps frustrasjon. Aas mener Rutte representerer hele Nato og ikke bare kan snakke på vegne av Trump. Han bør forstå de bekymringer som råder i forholdet til USA. Han oppleves å ta parti med Trump, noe som ikke er bra i lengden. Møtet i Det hvite hus skjedde bak lukkede dører. Den tidligere toppdiplomaten mener det er viktig at innholdet rapporteres videre til resten av Natos regjeringer så raskt som mulig.<\/p>

Det har kommet få reaksjoner fra toppnivå i Europa etter møtet. Kåre R. Aas bemerker at det har vært uvanlig lite informasjon om innholdet. Det kan være at innholdet er meddelt til noen europeiske regjeringssjefer, men ikke kjent for alle allierte. Det er vanskelig for europeiske ledere å kommentere noe, før de vet hva som ble sagt. Trumps innlegg i sosiale medier var ikke så galt, men man kan ikke utelukke at det kom dramatiske budskap i møtet, som de må vite om. Dersom Trump har truet med aksjoner overfor Europa, må europeiske land forholde seg til det umiddelbart.<\/p>

Rutte virket ikke å ville dele detaljer fra samtalen med Trump, og svarte ikke på spørsmål om presidenten formidlet en plan om amerikansk Nato-retrett. Det er delte meninger i Europa om Ruttes tilnærming. Noen land applauderer den, mens andre mener den kan være den beste av flere dårlige alternativer, og de sterkeste kritikerne mener den kan undergrave Europas posisjon overfor USA. Enkelte mener at Rutte mangler klokskap og dybde stillingen krever, og hans uttalelser kalles «klossete». Eide tolker Ruttes uttalelser som at han nærmest tar parti for den amerikanske presidenten og hans oppførsel. En annen kommentator påpeker at Rutte retter pekefingeren mot allierte Nato-land samtidig som han sier at han ikke vil dele detaljer fra møtet.<\/p>





