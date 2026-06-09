Real Madrid bekrefter avgjørelse med Arbeloa og avviser stort bud for Álvarez

Real Madrid har avsluttet samarbeidet med trener Álvaro Arbeloa etter to utrolige år uten trofé, samtidig som et 150 millioner euro bud for Julián Álvarez fra Atlético Madrid ble avslått. I skyggen av et presidentvalg der Florentino Pérez fortsetter, står Mourinho-tilbakevendelse i vente.

Real Madrid har bekreftet at de og Álvaro Arbeloa har kommet til enighet om å avslutte hans periode som trener for førstelaget. Arbeloa tok over som hovedtrener i januar etter at Xabi Alonso ble sparket, men ledet laget bare i 34 kamper over to år uten å winne et eneste trofé.

Klubben har ennå ikke kunngjort hvem som skal erstatte ham. Det rykter i mellom tiden at José Mourinho, som trente klubben fra 2010 til 2013 og for øyeblikket er manager hos Benfica, er på vei tilbake. Real Madrid annonserte også at et bud på 150 millioner euro for Julián Álvarez fra Atlético Madrid ble avslått, med begrunnelsen av spilleren sitt utkjøpsklausul.

Bare dager før, under presidentvalget som endte med at Florentino Pérez ble gjenvalt til 2030, hadde løftet om et rekordbud for en spiller (senere vist å være omtalt Álverez) og et løfte om å hente Erling Braut Haaland og Rodri fra Manchester City ikke vært nok til å sikre motkandidaten Enrique Riquelmes seier





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