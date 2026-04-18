Real Madrid knytter seg til Jurriën Timber – Arsenal trosser salgsrykter

Ryktene svirrer om Real Madrids interesse for Arsenals forsvarstalent Jurriën Timber. Til tross for spanske klubbers rykte for aggressive overgangsstrategier, ser det ut til at Arsenal holder fast ved sin nederlandske forsvarsspiller. Klubben forbereder en lukrativ kontraktsforlengelse for å sikre seg hans signatur på lang sikt, mens Real Madrid trolig vil møte en solid mur i forhandlingene.

Den spanske giganten Real Madrid skal ifølge de siste rapportene ha rettet blikket mot Arsenal s imponerende forsvarsspiller Jurriën Timber . Ryktene om interesse fra den spanske hovedstadsklubben begynner å ta form når sesongen nærmer seg slutten, og peker mot en potensiell overgang i sommervinduet.

Det er velkjent at Real Madrid ikke alltid følger de mest tradisjonelle eller konvensjonelle metodene på overgangsmarkedet, et faktum som verken Liverpool eller Paris Saint-Germain ville vært sene med å bekrefte. Disse klubbene har tidligere opplevd den spanske klubbens aggressive tilnærming til spillermarkedet.

Jurriën Timber har imidlertid gjort et bemerkelsesverdig inntrykk siden han ankom Arsenal. Den nederlandske landslagsspilleren har etablert seg som en av de fremste høyrebackene i Premier League, og hans prestasjoner har ikke gått upåaktet hen. En fersk rapport fra Sports Boom antyder at Real Madrid ser på Timber som en ideell etterfølger for den aldrende veteranen Dani Carvajal.

Selv om Real Madrid har hentet spillere på fri transfer tidligere, som for eksempel Trent Alexander-Arnold før denne sesongen, har disse spillerne ikke alltid klart å levere den ønskede effekten eller sikre seg en fast plass på laget. Alexander-Arnold, en tidligere Liverpool-profil, har for eksempel ikke blitt en fast inventar i startoppstillingen i La Liga.

I sterk kontrast til dette har Timber etablert seg som en uunnværlig del av Arsenals mannskap. Han er ansett som en nøkkelspiller som bidrar betydelig til lagets defensive stabilitet og offensive bidrag. Real Madrid anerkjenner hans eliteprofil og mener at hans allsidighet, evnen til å operere effektivt på begge flanker av forsvaret, ville vært en fantastisk tilføyelse til deres tropp.

Til tross for dette sterke ønsket fra Real Madrid, ser det ut til at Arsenal ikke er villige til å slippe tak i sin verdifulle spiller. Klubben betrakter ham som en «urørlig» eiendel og har ingen intensjoner om å åpne for forhandlinger om et salg. Dette gjør en overgang for Real Madrid til en svært komplisert affære.

Arsenal har en klar strategi om å beholde Timber i klubben, og for å styrke dette ytterligere, forbereder de seg på å tilby ham en ny kontrakt som innebærer en betydelig lønnsøkning, noe som potensielt kan sette en ny rekord for klubben. Det gjenstår imidlertid å se om Timber selv er villig til å forplikte sin langsiktige fremtid til London-klubben. Han ble hentet til Arsenal i 2023 for en overgangssum på 40 millioner euro, og hans nåværende kontrakt strekker seg frem til 2028.

Den potensielle nye avtalen kan øke hans ukelønn til svimlende 220 000 pund. Selv om Real Madrid viser sterk interesse, understreker rapporten at Arsenal kun vil vurdere å diskutere en overgang dersom det legges frem et konkret tilbud på rundt 100 millioner euro. En slik sum for en forsvarsspiller, spesielt en back, anses som svært usannsynlig at Real Madrid vil være villige til å betale.

Dette, kombinert med Arsenals sterke ønske om å beholde spilleren og den potensielt lukrative kontraktsforlengelsen som tilbys, gjør at en overgang for Jurriën Timber til den spanske storklubben fremstår som lite sannsynlig i dette øyeblikket. Arsenals standhaftighet og forberedelser til å forbedre Timmers kontrakt understreker deres ambisjoner for fremtiden og deres vilje til å bygge videre på det sterke laget de har skapt.

Spillerens fremtid vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert hans personlige ambisjoner og de eksakte detaljene i den nye avtalen som Arsenal måtte presentere.





