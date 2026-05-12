Real Madrid ønsker å overbevise Bayern om å selge Michael Olise: operasjonen for vanskelig

Real Madrid ønsker å overbevise Bayern München om at de skal selge Michael Olise, men den tyske klubben er uvillige til å forhandle. Bayern betraktet Olise som en strategisk brikke og åpner ikke for at han skal forlate klubben. Den hviteklubben kan sondere terrenget rundt spilleren før de går offisielt ut. Michael Olise er en dyr og komplisert ambisiøs drøm for Real Madrid, som er bestemt på å slå tilbake.

Michael Olise gjør det fint på et høyt nivå selv om han noen ganger neutraliseres, slik han ble i Champions League-semifinalen mot Paris Saint-Germain. Real Madrid har satt som mål å overbevise Bayern München om at de skal selge forsommeren, men det vil koste.

Michael Olise er blitt en av de store navnene på Real Madrids liste for kommende overgangsvinduet. Den franske spilleren har gått fra et elegant talent til en etablert stjerne i Bayern München, der innvirkningen hans har vært umiddelbar og avgjørende. Real Madrid fulgte Olise lenge. Gjennombruddet hans i Tyskland har endelig overbevist flere av klubbens ledere.

Michael Olise er en dribling kantspiller med gode ferdigheter både på en-mot-en-situasjoner og med passingen. Han er en viktig komponent i angrepet og kan bidra til å skape ubalanse og endring, noe som er en nødvendighet for Real Madrid. Olise passer inn i den hvite klubbens ambisjon om å signere unge og talentfulle spillere med rom til å utvikle seg og prege en hel epoke





