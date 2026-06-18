Real Madrid sikrer seg Liverpool-midtstopper Konate

Liverpool-spiller Ibrahima Konate har signert en kontrakt med Real Madrid som varer til 2030, etter en uenighet med tidligere manager Arne Slot. Konate var ikke til å overbevise selv etter at Slot fikk sparken, og hans overgang er en del av Real Madrids større forsterkningsplaner.

Liverpool -midtstopperen Ibrahima Konate har signert for Real Madrid etter å ha forlatt Liverpool , selv om det kom nytt håp om en kontraktforlengelse under Arne Slot .

Konate var ikke fornøyd med den tidligere treneren og hadde allerede bestemt seg for å forlate Anfield før Andoni Iraola overtok. Frankrikes landslagsspiller er nå på reise til USA for å delta i VM, men var på benken under lagets første kamp. Konate kom til Liverpool fra RB Leipzig i 2021 og var med på å vinne Premier League i 2025. Han har tidligere spilt for Sochaux i Frankrike.

Real Madrid har siden english forsterket med Bernardo Silva fra Manchester City og Marc Cucurella fra Chelsea, og forventer også å få tilbake Denzel Dumfries fra Inter Milano





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