Real Madrid sikter mot Vlahovic-signering: Forbereder seg på å forsterke angrepet

Real Madrid vurderer å hente Dusan Vlahovic gratis for å styrke angrepsrekka. Med Kylian Mbappé allerede på plass, ser klubben på Vlahovic som en viktig spiller som kan bidra med mål og taktiske alternativer. Flere Premier League-klubber er også interessert, men Real Madrid har en fordel med sitt sportslige prosjekt og muligheten til å danne et stjerneangrep med Mbappé.

Real Madrid fortsetter å vise muskler på overgangsmarkedet, med mål om å styrke angrepsrekken for fremtiden. Selv om Kylian Mbappé nylig ble hentet inn, mener ledelsen i den hvite klubben det er avgjørende å sikre seg en spiss i toppklasse. Denne spilleren skal garantere mål og gi flere alternativer i et lag som sikter mot å dominere Europa i årene fremover. I denne strategien dukker navnet Dusan Vlahovic opp igjen, Juventus -spissen hvis kontrakt går ut etter sesongen.

Han kan dermed komme til Real Madrid gratis sommeren 2026. Vlahovic er et kjent navn i Real Madrids overgangsplaner. Den serbiske spillerens kontraktsituasjon gjør ham til en attraktiv mulighet for Merengues. I Valdebebas, Real Madrids treningsanlegg, verdsetter de høyt hans prestasjoner i denne sesongen. Vlahovic har funnet tilbake til sin mest effektive form. Med seks mål og en målgivende pasning på bare syv kamper, har han plassert seg blant Europas beste målscorere. Dette viser at målinstinktet er intakt, og at han er klar for å ta et steg opp i karrieren. Real Madrids interesse for Vlahovic er ikke ny. I fjor sommer var det kontakt med Vlahovics representanter og Juventus, men den italienske klubben ville ikke forhandle. Nå har situasjonen endret seg: Juventus har ikke klart å overtale spissen til å fornye kontrakten, og Vlahovic ønsker sterkt å prøve seg i en annen liga. Den spanske ligaen og den hvite drakten representerer en drøm for Vlahovic. I Real Madrid ser man på en slik spiller som svært viktig av flere grunner. For det første vil han gi Mbappé hvile, siden Mbappé ikke kan forventes å bære hele scoringsansvaret alene gjennom hele sesongen. For det andre vil Vlahovic gi Xabi Alonsos taktiske opplegg nye muligheter. Alonso vil få en spiller som kan utfordre midtstoppere, spille med ryggen mot målet og avslutte effektivt i feltet. Til slutt vil en gratis overgang gi klubben mulighet til å investere i andre viktige posisjoner uten å påvirke økonomien negativt. Real Madrid ønsker å hente Vlahovic gratis, men det blir ingen lett oppgave. Flere klubber i Europa har også meldt sin interesse. Spesielt Premier League-klubber har vist interesse for Vlahovic. Real Madrid har imidlertid en fordel: de kan tilby et solid sportslig prosjekt, et renovert stadion og muligheten til å danne et angrepsduo med Mbappé som kan skrive historie. Det er sannsynlig at kontakten vil intensiveres i de kommende månedene. I mellomtiden vil serberen fortsette å spille sitt beste i Italia, vel vitende om at han står overfor en av de viktigste avgjørelsene i karrieren. Real Madrid følger nøye med, overbevist om at han kan være stjernesigneringen som fullfører et fryktinngytende angrep i årene fremover





