Real Madrid-spillere beordrer avlysning av trening for å rense luften etter kamper

Midlertidige trener Álvaro Arbeloa har mistet støtten til flere av spillerne, og onsdag var det et sammenstøt mellom Federico Valverde og Aurélien Tchouaméni på treningsfeltet. De to midtbanespillerne var visst ikke ferdige med å diskutere på torsdag, og Federico Valverde ble deretter fraktet til sykehus med et kutt som følge av slåsskampen, meldes det fra Spania. Flere Real Madrid-spillere har bedt klubben om å avlyse fredagens trening for å rense luften etter kamper. Ifølge flere spanske medier er det planlagt et krisemøte hos spillerne for å diskutere ukens konflikter.

Søndag klokken 21.00 spilles en av verdens største erkerival-derbyer, El Clasico . Dette er mellom klubbene som samlet har over 320 millioner følgere på Instagram. Opptakten til disse kamper er alltid fylt med spenning og forventinnger, denne gang er det "garderoben" til Real Madrid som stjeler det meste av fokuset.

Ifølge flere spanske medier er det planlagt et krisemøte hos spillerne for å diskutere ukens konflikter. Tidligere på dagen ble det avholdt et møte med deltakelse av administrerende direktør José Ángel Sánchez, hvor klubbens ledelse uttrykte bekymring for mangelen på disiplin, meldes det. Sikrer Barcelona ett poeng i søndagens kamp mot Real Madrid, sikrer de La Liga-tittelen. Real Madrids interne forhold gir Barcelona-spillerne og Hansi Flick en gavepakke





