Real Madrid-spillsaken fortsetter: Flere spillere nekter å snakke med hovedtrener

Real Madrid-spillsaken fortsetter med flere spillere i Madrid-troppen som nekter å snakke med hovedtrener Alvaro Arbeloa. Den siste hendelsen dreier seg om et slagsmål mellom Federico Valverde og Aurelien Tchouameni, som endte med at Valverde slo hodet sitt i basketaket med Tchouameni.

Det er fullt kaos i Real Madrid om dagen. Torsdag brøt det ut slåsskamp mellom Federico Valverde og Aurelien Tchouameni på klubbens treningsanlegg, og ifølge Marca nekter opptil seks spillere i Madrid-troppen å i det hele tatt snakke med hovedtrener Alvaro Arbeloa .

Hele sesongen har det blitt rapportert om ulike hendelser innad i stjernelaget. Den siste hendelsen dreier seg altså om et slagsmål mellom Valverde og Tchouameni, etter at de havnet i tottene på hverandre på trening dagen før. Valverde endte opp med å slå hodet sitt i basketaket med Tchouameni, og ble sendt til sykehus for å sy flere sting. Real Madrid har senere bekreftet hendelsen, og meldt at Valverde er ute av spill i 10-14 dager på grunn av hjernerystelse.

Real Madrid har også opplyst at de åpner disciplinærsak mot de to spillerne. Ifølge nettstedet Managing Madrid kommer Valverde og Tchouameni sannsynligvis til å bli satt ut av laget og suspendert uten lønn fram til sesongslutt. Valverde har selv kommet med en uttalelse på sosiale medier, hvor han beklager for hendelsen. Madrid-laget har generelt hatt en trøblete sesong.

De røyk ut av Champions League allerede i kvartfinalen mot tapende semifinalist Bayern München. Økt splittelse i garderoben. Katalanerne tar imot hovedstadsklubben søndag kveld til El Clasico, og dersom Madrid ikke vinner har Barca sikret ligagullet i årets sesong. Marca hevder at det stadig er en spent stemning i Madrid-garderoben og at større splittelser skjer stadig vekk.

"Forskjellene mellom spillerne er tydelige, og noen snakker knapt med hverandre. Å leve med Álvaro Arbeloa er også vanskelig, i en kontekst der presset og utmattelsen endelig har nådd bristepunktet; så mange som seks spillere nekter å snakke med ham". Mange regner årets sesong som en krise for de helhvite, som nå er i ferd med å legge bak seg sin andre troféløse sesong på rad.

Tidligere i år har det også vært trøbbel mellom både forsvarsspillerne Antonio Rüdiger og Alvaro Carreras og Arbeloa. I tillegg har Kylian Mbappe vært i hardt vær og har måttet tåle mye kritikk blant annet for å reist på ferie da han var skadet. Jose Mourinho skal visstnok være aktuell for en retur som hovedtrener i klubben for mye tyder på at Arbeloa er ferdig etter sesongen





