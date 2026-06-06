Real Madrids hektiske sommer: Perez satser på Kvaratskhelia

Real Madrid står overfor en avgjørende helg med presidentvalg, der Florentino Perez planlegger et rekordbud på PSG-stjernen Khvicha Kvaratskhelia. Samtidig er avtaler med Konaté, Dumfries og Mourinho på plass.

Sommeren 2025 ser ut til å bli en av de mest hektiske i Real Madrid s moderne historie. Etter to sesonger uten store trofeer, står klubben overfor et avgjørende veiskille.

Denne helgen avgjøres det hvem som skal sitte med makten fremover, og de fleste spår at Florentino Pérez vil vinne presidentvalget, til tross for at han begynner å bli gammel og har latt ting slippe i det siste. Pérez skapte stor oppstyr denne uken da han avslørte planene om å legge inn et rekordstort bud på en superstjerne som for tiden spiller for en stor Champions League-klubb.

Budet er på minst 150 millioner euro, og det vil bli den største betalingen Real Madrid noensinne har gjort for en spiller. Pérez har presisert at det ikke er Jérémy Doku, Erling Braut Haaland, Harry Kane eller Michael Olise, og at avtalen er for en ung spiller som ikke kommer fra Premier League. Han beskrives som en total galáctico, og spekulasjonene har gått vilt over hele Europa.

Pérez' rival, Enrique Riquelme, har bygget sin kampanje rundt ambisiøse løfter, inkludert signeringen av Erling Braut Haaland og ansettelsen av tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp. Pérez har på sin side allerede blitt enige om betingelser med José Mourinho om en retur til Estadio Bernabéu, og ser nå etter å styrke sin posisjon ytterligere med en storsignering.

Som vi avslørte tidligere denne uken, har Real Madrid allerede blitt enige om betingelser med både Ibrahima Konaté og Denzel Dumfries foran foreslåtte overganger til den spanske hovedstaden. Det defensive paret forventes å bli en del av Mourinhos gjenoppbygging, men kilder indikerer at Pérez også er bestemt på å gjøre et stort utspill i angrepet dersom han sikrer gjenvalg.

Siden Pérez' kunngjøring har en rekke elitenavn blitt koblet til klubben, men TEAMtalk forstår fra godt plasserte kilder tett på klubben at den mystiske spilleren er PSG-superstjernen Khvicha Kvaratskhelia. Georgia-landslagsspilleren har etablert seg som en av verdens fremste angripere siden han kom til PSG fra Napoli i en avtale verdt €80 millioner i januar 2025. Mange mener han har vært en av nøkkelfigurene bak PSGs strake Champions League-triumfer, med prestasjoner som har løftet ham helt til topps i europeisk fotball.

Kilder tett på Real Madrid har indikert at Kvaratskhelia er spilleren som blir diskutert internt, og at grunnarbeidet allerede er lagt for en potensiell overgang. Samtaler har funnet sted, og det er tillit i deler av Madrid-ledelsen til at 25-åringen vil være åpen for et bytte til den spanske hovedstaden.

Den største utfordringen er å overbevise PSG om å selge, da de europeiske mestrene har intet ønske om å miste en av sine mest innflytelsesrike spillere og er under ingen økonomisk tvang til å vurdere bud. Men dersom Pérez sikrer nok en periode som president, forventes Madrid å teste deres besluttsomhet med et bud som vil overgå alle summer klubben har betalt før.

En mulig overgang for Kvaratskhelia kan også få betydelige konsekvenser for Vinícius Jr., som har bare 12 måneder igjen av kontrakten sin. Ankomsten av en annen venstrekant på elitenivå vil uunngåelig forsterke fokuset på Vinícius' posisjon i troppen, og kilder har indikert at en seriøs jakt på Kvaratskhelia bare vil øke spekulasjonene om at Madrid til slutt kan selge Vinícius - heller enn å risikere å miste ham gratis i 2027.

Foreløpig er alle øyne rettet mot presidentvalget, men de som står nærmest situasjonen tror at Kvaratskhelia er superstjernen i sentrum av Pérez' ambisiøse planer. Hvis den erfarne presidenten går seirende ut av valget i helgen, kan en av de største overgangsjjaktene i Madrids historie begynne i løpet av få dager. PSG-stjernen kan potensielt bli hovedattraksjonen i en sommer som allerede ser ut til å bringe Konaté, Dumfries og Mourinho til Estadio Bernabéu





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Real Madrid Florentino Perez Khvicha Kvaratskhelia Presidentvalg Overgang

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