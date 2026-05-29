Realityprofil dømt til fem måneders fengsel for vold mot kjæreste og butikkansatt

En kjent realityprofil er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for blant annet kroppskrenkelse mot kjæresten og en butikkansatt, samt ruskjøring.

En mannlig realityprofil er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for en rekke alvorlige forhold. Dom men ble avsagt i Oslo tingrett torsdag. Profilen, som er kjent fra en populær realityserie, ble tiltalt for seks forhold.

To av forholdene gjaldt kroppskrenkelser mot kjæresten hans. Ett forhold omhandlet kroppskrenkelse mot en mannlig butikkansatt som han ikke hadde noen relasjon til fra tidligere. I tillegg var han tiltalt for kjøring uten gyldig førerkort, etter å ha mistet dette i januar i år som følge av alkoholpåvirket kjøring. Han var også tiltalt for et nytt tilfelle av alkoholpåvirket kjøring, begge tilfellene fra 1. april.

Volden mot kjæresten fant sted en natt til 21. september i fjor. Ifølge dommen utsatte han henne for 40 til 50 slag mot ansiktet, sparking mens hun lå nede, kvelertak og spytting i ansiktet. Volden skal ha vart i omtrent en halvtime. Den fornærmede kvinnen kom seg først unna da mannen sovnet på baderomsgulvet.

I dommen står det: 'Volden var farlig, ved at tiltalte tok relativt langvarige kvelertak og kastet fornærmede i gulvet flere ganger. Den var omfattende og varte i om lag 30 minutter.

' Retten la også vekt på at voldsutøvelsen hadde karakter av mishandling. 'Under voldsutøvelsen snudde tiltalte om og ble kjærlig, for så å uprovosert kaste vann i ansiktet på NN og så slå henne i ansiktet igjen. Etter rettens syn var dette egnet til å øke krenkelsen for NN. Sett under ett mener retten at voldsutøvelsen hadde karakter av mishandling,' heter det i dommen.

Realityprofilen ble også dømt for kroppskrenkelse mot en mannlig butikkansatt. Hendelsen skjedde da han ble nektet å kjøpe alkohol i en butikk. Han skal ha slått den ansatte i ansiktet. Butikkansatte fikk brudd i nesen og måtte sy flere sting.

I tillegg til fengselsstraffen ble han fradømt førerkortet i fem år. Han må også ta full ny førerprøve dersom han ønsker å kjøre bil igjen. For den fornærmede mannen må han betale erstatning på 6.400 kroner, samt oppreisningserstatning på 15.000 kroner. Den fornærmede kvinnen har ikke krevd erstatning, men retten la vekt på at volden mot henne var særlig grov.

Aktor la ned påstand om sju måneders ubetinget fengsel. Forsvarer Morten Andreassen ba om at retten skulle vurdere straffereduksjon som følge av at saken har blitt omtalt i pressen. Det var retten uenig i, og viste til tidligere rettspraksis. Retten fant at medieoppmerksomheten ikke var så omfattende at den kunne begrunne en reduksjon i straffen.

TV 2 har vært i kontakt med bistandsadvokat til både den fornærmede kvinnen og den fornærmede mannen, Petter Bonde. Han hadde ingen kommentar til dommen. Dommen er ikke rettskraftig, og det er uklart om den vil bli anket. Realityprofilen har tidligere vært i medienes søkelys for sin deltakelse i realityserien, men denne saken har gitt et helt annet bilde av mannen.

Venner og familie av de fornærmede har uttrykt lettelse over at retten tok saken på alvor og ga en streng straff. De håper dommen kan være et signal til andre som utsettes for vold i nære relasjoner om at de ikke er alene. Saken har også vekket debatt om vold i nære relasjoner og behovet for å beskytte ofre. Flere organisasjoner har påpekt at volden i denne saken var ekstra alvorlig fordi den skjedde over tid og med mange slag.

De mener at straffen bør være et eksempel for å vise at samfunnet tar slik vold på alvor. For realityprofilen venter nå en lang periode i fengsel. Han må også forholde seg til at han mister førerkortet i fem år, noe som kan få store konsekvenser for hans hverdag. Det er foreløpig ikke kjent om han vil anke dommen eller om han aksepterer straffen.

Denne saken viser at personer i offentligheten ikke er hevet over loven, og at vold i nære relasjoner blir straffet hardt. Det er viktig at ofre for slik vold tør å melde fra og at rettsvesenet følger opp med strenge straffer





