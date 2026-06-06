Realitystjernen Kardashian og Ferrari-stjernen Hamilton blir fotografert i Formel 1-depotet

Realitystjernen ankom Monaco sammen med søsteren Khloé Kardashian, og duoen ble fotografert i Formel 1-depotet før helgens høydepunkt. Besøket kommer etter flere måneder med spekulasjoner om et mulig forhold mellom Kardashian og Ferrari-stjernen Lewis Hamilton (41). De to er blitt koblet sammen av flere internasjonale medier etter at de har blitt sett sammen ved flere anledninger tidligere i år. Tidligere denne uken viste Kardashian og Hamilton seg sammen på Instagram for første gang. I innlegget kunne de blant annet sees på sykkeltur.

Realitystjernen ankom Monaco sammen med søsteren Khloé Kardashian , og duoen ble fotografert i Formel 1-depotet før helgens høydepunkt. Besøket kommer etter flere måneder med spekulasjoner om et mulig forhold mellom Kardashian og Ferrari-stjernen Lewis Hamilton (41).

De to er blitt koblet sammen av flere internasjonale medier etter at de har blitt sett sammen ved flere anledninger tidligere i år. Tidligere denne uken viste Kardashian og Hamilton seg sammen på Instagram for første gang. I innlegget kunne de blant annet sees på sykkeltur. Tung kvalifisering for Hamilton Lørdag var Kardashian for første gang denne sesongen til stede under et Formel 1-arrangement.

Flere medier har omtalt besøket som en støtte til Hamilton under Monaco Grand Prix. Hamilton viste muskler på treningene fredag, men klarte ikke å følge opp da det virkelig gjaldt. Briten endte som nummer fire i kvalifiseringen og starter søndagens løp fra andre startrad





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