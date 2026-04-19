Redningsvest fra Titanic solgt for rekordpris på auksjon

En sjelden redningsvest tilhørende en overlevende fra Titanic har blitt solgt for en astronomisk sum på auksjon, og setter en ny standard for Titanic-memorabilia.

En bemerkelsesverdig gjenstand fra Titanic -forliset har nettopp satt en ny rekord på auksjon. En redningsvest, den eneste kjente fra det beryktede skipet som noensinne er solgt på en offentlig auksjon i løpet av de 114 årene som har gått siden den fatale hendelsen i 1912, ble nylig solgt hos auksjonshuset Henry Aldridge & Son i Devizes i Wiltshire. Salgsprisen overgikk alle forventninger og bekreftet den vedvarende fascinasjonen og verdien knyttet til historien om Titanic .

Redningsvesten tilhørte Laura Mabel Francatelli, en passasjer på første klasse om bord på Titanic. Hun var blant de rundt 700 heldige som overlevde den katastrofale kollisjonen med et isfjell i Atlanterhavet. Francatelli tok på seg denne spesifikke redningsvesten før hun ble reddet om bord i en livbåt, et vitnesbyrd om de desperate øyeblikkene under forliset. Det som gjør denne gjenstanden enda mer spesiell, er at den bærer autografer fra Laura Francatelli selv, samt fra en rekke andre overlevende fra Titanic. Disse signaturer gir et unikt og personlig preg på vesten, og knytter den direkte til menneskene som opplevde tragedien på nært hold. Identiteten til den mystiske kjøperen er foreløpig ukjent, men personen beskrives som en samler, noe som indikerer en dyp interesse for historiske artefakter av denne kaliberen. Forventningene til salgsprisen for denne unike redningsvesten lå opprinnelig mellom 250.000 og 350.000 britiske pund. Imidlertid overgikk den faktiske salgsprisen disse estimatene betydelig, og endte opp med å bli solgt for hele 670.000 britiske pund. Denne eksepsjonelle summen understreker den enorme historiske og emosjonelle verdien som knyttes til gjenstander fra Titanic. Skipet, på sin jomfrutur fra Southampton til New York, kolliderte med et isfjell sent på kvelden 14. april 1912, og sank tidlig på morgenen 15. april. Ulykken resulterte i tapet av over 1500 liv og er en av de mest berømte skipsforlisene i verdenshistorien. Tragedien har fascinert og påvirket generasjoner, og blitt udødeliggjort i utallige bøker, filmer og andre former for kunst og medier. Salget av redningsvesten er en sterk påminnelse om den varige interessen for denne maritime katastrofen og de menneskelige historiene som ligger bak den. Den fungerer som et håndgripelig stykke historie, et bevis på overlevelse og et sorgfullt minnesmerke over de som gikk tapt





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Titanic Auksjon Memorabilia Historie Skipstragedie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hvorfor graver ikke Aftenposten i dette?Når Ullevål er solgt, hvor skal resten av sykehuset være?

Read more »

– Halve salen kommer til å hate megFra «Helt perfekt» hustru på TV til fordrukken, eldre peppermø på scenen. Ine Jansen skal gjøre noe hun aldri har gjort før.

Read more »

Benzemas klubb solgt for 3,5 milliarderSaudi-Arabias prins Al Waleed bin Talal punger ut.

Read more »

Full forvirring i Midtøsten: Trump hevder Iran åpner Hormuzstredet, Iran varsler blokadeInternasjonal spenning øker etter motstridende meldinger fra USA og Iran vedrørende Hormuzstredet. Donald Trump hevder på sin plattform Truth Social at Iran har gått med på å aldri stenge stredet igjen, noe han beskriver som en flott dag for verden. Samtidig kommer det kontrabeskjeder fra iranske tjenestemenn som indikerer at en amerikansk blokade av iranske havner vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, med påfølgende stenging av Hormuzstredet som konsekvens. Dette skjer etter en to uker lang våpenhvile som ble avtalt etter en angrepskrig fra USA og Israel mot Iran.

Read more »

Kobles til gigantklubbAlexander Sørloth (30) kan være på vei bort fra Atletico Madrid.

Read more »