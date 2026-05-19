Reducing Sick Leave in Norway

The text challenges the traditional perception that sykefravær is primarily an individual issue and proposes that it may reflect systemic problems within society and the labor market. It emphasizes the need to consider the broader societal context in addressing the root causes of sickness absence rather than solely focusing on treatment and recovery.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Arbeid s- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og helseminister Jan Christian Vestre lanserte nylig nye tiltak for å redusere sykefravær et.

Blant grepene er tydeligere normering av fastlegenes sykemeldingspraksis, sterkere vektlegging av gradert sykmelding og nye økonomiske insentiver for å få flere raskere tilbake i arbeid. Noe må gjøres. Det er alle enige om. Sykefraværet har store konsekvenser både for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet.

I dag starter debatten med at syke mennesker skal raskere tilbake i jobb. Da er vi bakpå før vi har startet. Vi må redusere sykefraværet i Norge. Men hvis løsningen hovedsakelig blir kontroll, oppfølging og raskere retur til arbeid, behandler vi symptomene mer enn årsakene.så mange mennesker blir syke at de trenger en sykemelding.

Videre at de ser på kunnskaben som finnes om hvordan få en friskere befolkning? Målet må jo være å få en reelt friskere befolkning, ikke bare å presse ned et tall på sykefraværet. Det mest oppsiktsvekkende er altså ikke at regjeringen vil handle, men at den i liten grad tar utgangspunkt i kunnskapen den allerede sitter på. Vi har allerede omfattende offentlige utredninger om kvinnehelse, arbeidshelse og folkehelse.

Kvinnehelseutvalget, Kvinnearbeidshelseutvalget og regjeringens egen folkehelsemelding beskriver mange av de strukturelle forholdene som påvirker helse og sykefravær i Norge i dag. Likevel preges sytefraværet ofte av moralske forklaringer og forenklede fortellinger om motivasjon, holdninger og arbeidsmoral. Uttrykk som «sterkere lut», «kvinner trenger en holdningskampanje» og «alle har kjipe dager» bidrar etter vår mening til å individualisere et problem som i stor grad handler om samfunnsforhold. I tillegg bidrar denne retorikken til mer skam.

Stigmatisering og skam legger bare ekstra byrde til mennesker som sliter med helseutfordringer og som allerede står på utsiden av arbeidslivet. Ingen blir friskere av det. Hva om dagens sykefravær ikke først og fremst er et individproblem, men et signal på et samfunn som er på feil spor? Vi vet at helsen i hovedsak skapes av det samfunnet vi lever i.

I dag lever mange mennesker i et samfunn preget av høyt tempo, søvnunderskudd, kronisk stress, ensomhet, næringsfattig mat og økonomisk utrygghet. Småbarnstiden er stadig mer krevende fordi tempoet og forventningene til dagens familier er skyhøye. Alt dette svekker både fysisk og psykisk helse. Ifølge Helsedirektoratet er 80–90 prosent av sykdomsbyrden livsstilssykdommer. 70 prosent av dette kan forebygges.

Når stadig flere mennesker ikke klarer å stå i arbeid over tid, bør vi kanskje også spørre hva slags samfunn arbeidslivet er bygget inn i. Vi vet at kvinner har betydelig høyere sykefravær enn menn. Likevel diskuteres kvinnehelse i liten grad når nye tiltak mot sykefravær utformes





