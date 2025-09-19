Referansesjekker i rekruttering: Misbruk og manglende verdi

Bruken av referanser i rekruttering har eskalert voldsomt, med lange spørreskjemaer og ulovlige spørsmål om helse og privatliv. Dette er en bekymringsfull utvikling som undergraver personvernet og effektiviteten i rekrutteringsprosessen. Det er på tide med en endring i praksisen.

GJESTE KOMMENTAR : Bruken av referanser i rekruttering har eskalert voldsomt. Nå må folk bruke timevis på lange spørreskjemaer og blir spurt ut om søkernes helse, sykefravær og privatliv. Det er både bekymringsfullt og helt unødvendig. Referansesjekk er i ferd med å bli en av de mest misbrukte og minst verdifulle delene av rekrutteringsprosessen.

Det som en gang var et siste, enkelt sjekkpunkt før en ansettelse, har utviklet seg til en rovdrift der bedrifter tror det er fritt fram å spørre om ting de ikke kan spørre kandidaten selv om. Jeg har snakket med flere som forteller at referansene deres blir pepret med lange skjemaer som tar halvannen time å fylle ut. Når søkere er i flere prosesser samtidig, kan referansene rett og slett bli utslitt – og slutte å stille opp. Et annet, langt mer alvorlig problem, er at spørsmålene dreier seg om alt fra arbeidsstil til privatliv. Noen blir til og med spurt om helse og sykefravær – ofte pakket inn, slik som i dette eksempelet: 'Hvordan tror du kandidaten håndterer stress og press?' Slike spørsmål er i beste fall en gråsone. Arbeidsgivere har ikke lov til å spørre om helse, graviditet, familieliv, politisk tilhørighet eller religion. Likevel kamufleres nettopp dette i referansesjekker. Da flyttes ansvaret over på referansepersonen – som i praksis utleverer sensitive opplysninger i strid med GDPR. Dette er en utvikling som er svært problematisk og undergraver tilliten i rekrutteringsprosessen. Det bryter med grunnleggende prinsipper om personvern og setter referansepersoner i en uholdbar situasjon. Arbeidsgivere bør revurdere bruken av referansesjekker og fokusere på metoder som er mer effektive og etiske. \Grunnen til denne utviklingen er sannsynligvis et ønske om å spare tid. Et skjema er enklere for arbeidsgiver enn å ringe. Men for alle andre blir det mer tungvint – og langt mindre verdifullt. Når samtalen reduseres til et skjema, mister man nyanser, tonefall og muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Resultatet er tekster åpne for tolkning og uten kontekst. Det blir ikke lenger en referansesjekk, men en slags dårlig kopi av en personlighetstest – gjort av noen som i ulik grad kjenner kandidaten. Jeg mener referanser er lite verdifulle i utgangspunktet. Kandidater vil naturligvis bare oppgi personer som snakker varmt om dem. En referanse vil altså svært sjelden være objektiv. For å bøte på dette, har mange aktører i offentlig sektor begynt å kreve at nåværende leder må oppgis som referanse. For meg blir det helt absurd: Hva om du ikke får jobben – og arbeidsforholdet nå er skadet? Hva om lederen vil bli kvitt den ansatte, og gir en altfor god referanse for å sende problemet videre? Dette er ikke bare dårlig praksis – det er direkte ødeleggende. For kandidaten, for arbeidsmiljøet og ikke minst for offentlig sektor, som mister mange søkere fordi kravet om nåværende leder virker avskrekkende. Det er et behov for å tenke nytt rundt hvordan man evaluerer kandidater. \Referanser bør kun være en enkel avsjekk helt på slutten – og aldri via skjemaer som sliter ut folk. Ulovlige spørsmål må kuttes. Hvis du ikke kan spørre kandidaten selv om helse, privatliv eller religion, kan du heller ikke spørre en referanse. Punktum. Vil man kvalitetssikre kandidater, finnes det langt bedre og mer rettferdige metoder: korte caseoppgaver, dybdeintervjuer og realistiske arbeidsprøver. Å tviholde på referanser er å klamre seg til en praksis som ikke lenger tjener noen – verken kandidatene, referansene eller arbeidsgiverne. Det er på tide å modernisere rekrutteringsprosessen og fokusere på metoder som gir et mer rettferdig og effektivt resultat. Arbeidsgivere må ta ansvar og sikre at rekrutteringspraksisen er i tråd med loven og respekterer kandidatenes personvern. Det er viktig å huske at rekruttering handler om å finne den beste personen for jobben, ikke å stille ulovlige spørsmål eller belaste referanser unødig





