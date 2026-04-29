Reflukskirurgi: En mulig løsning for pasienter med vedvarende symptomer

Overlege Torgeir T. Søvik forklarer hvordan reflukskirurgi kan hjelpe pasienter med vedvarende reflukssymptomer som ikke responderer på medisinsk behandling. Artikkelen diskuterer fordelene og ulempene med operasjonen, samt viktigheten av en grundig utredning av spesialiserte miljøer.

Reflukssykdom er en vanlig tilstand som oppstår når magesyre renner tilbake inn i spiserøret, noe som kan forårsake ubehagelige symptomer som halsbrann, oppkastning og raping.

For mange pasienter kan livsstilsendringer og medikamentell behandling være tilstrekkelig, men for noen kan kirurgisk inngrep være nødvendig. Overlege Torgeir T. Søvik ved gastrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus Ullevål forklarer at reflukskirurgi kan være en løsning for pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig effekt av medisinsk behandling eller som opplever bivirkninger av medisinene. Operasjonen innebærer å stramme overgangen mellom spiserør og magesekk for å hindre at syren renner tilbake.

Dette kan imidlertid medføre at pasienten ikke lenger kan kaste opp eller rape, noe som betyr at luft må finne en annen vei ut. Søvik understreker at reflukskirurgi ikke er en løsning for alle, men for riktig utvalgte pasienter kan det gi betydelig symptomlindring. Pasienter som vurderes for operasjon må gjennomgå en grundig utredning av et team med både gastromedisinsk og kirurgisk kompetanse.

Bare noen få spesialiserte sentra i Norge utfører denne type operasjoner for å sikre høy kompetanse og best mulig resultat. Det er viktig at både pasienter og fastleger er klar over at det finnes spesialiserte miljøer i Norge som kan vurdere reflukspasienter med store plager, komplisert sykdom eller betydelig redusert livskvalitet. Reflukskirurgi er ikke uten risiko, og det er viktig at pasientene får riktig informasjon om fordelene og ulempene med operasjonen.

Studier viser at behandlingen kan være effektiv for mange, men det er viktig med en individuell vurdering for å sikre at operasjonen er det beste alternativet for hver enkelt pasient. Pasienter som opplever vedvarende symptomer til tross for medisinsk behandling bør konsultere en spesialist for å vurdere om kirurgi kan være en passende løsning. Reflukssykdom kan ha en betydelig innvirkning på livskvaliteten, og det er viktig at pasienter får tilgang til riktig behandling og støtte.

Ved å oppsøke spesialiserte miljøer kan pasienter få en grundig vurdering og eventuelt tilbyes kirurgisk behandling som kan forbedre deres helse og velvære. Det er også viktig å huske på at livsstilsendringer og medisinsk behandling fortsatt er førstevalget for de fleste pasienter, og at kirurgi bare bør vurderes når andre behandlingsmetoder ikke gir tilstrekkelig effekt





