Regjering legger fram oljepengebrukstall, øker bevilgninger til strømstøtte og Norgeprisholdere

Regjeringen legger fram noen nøkkeltall, blant annet oljepengebruken, som har økt kraftig de senere årene og nå utgjør en betydelig andel av regjeringens årlige pengebruk. Finansdepartementet krever en oljepengebruk i 2026 på 579 milliarder kroner, noe lavere enn tidligere ventet.

Blant disse tallene er oljepengebruken, som har økt kraftig de senere årene og nå utgjør en betydelig andel av regjeringens årlige pengebruk. Finansdepartementet legger nå opp til en oljepengebruk i 2026 på 579 milliarder kroner, som er noe lavere enn tidligere ventet.

Blant disse tallene er oljepengebruken, som har økt kraftig de senere årene og nå utgjør en betydelig andel av regjeringens årlige pengebruk. Finansdepartementet legger nå opp til en oljepengebruk i 2026 på 579 milliarder kroner, som er noe lavere enn tidligere ventet. I det endelige budsjettetsaldert budsjett som ble vedtatt før jul ble pengebruken oppgitt til 584 milliarder kroner, etter AP-regjeringens budsjettforhandlinger med SP, Rødt, MDG og SV.

I det opprinnelige budsjettforslaget fra oktober i fjor ble oljepengebruken anslått til 579,4 milliarder kroner. – Budskapet er at denne regjeringen har som mål å drive trygg økonomisk styring for land og folk. Revidert budsjett er nøkternt, og vil ikke sette fart på økonomien. Det kan legge til rette for at prisstigningen kan komme ned, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG. regjerings opplyser til VG at den øker bevilgningene til strømstøtte og Norgespris til 21,5 milliarder kroner.

I det opprinnelige budsjettet fra oktober var dette anslått til 11,5 milliarder kroner. – Det er mye vi sier nei til i dette reviderte budsjettet, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, først og fremst ved å øke bevilgningene til strømstøtteordningene med ti milliarder kroner, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til VG. Strømprisene har vært høyere enn ventet i år, og regjeringen brukte det meste av pengene som var satt av til Norgespris i årets tre første måneder





Regjeringen utlyser 70 nye leteområder for olje- og gass på sokkelenDet åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, opplyser regjeringen.

