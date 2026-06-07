Regjeringen foreslår å bygge en ny sprengstofffabrikk i Hurummarka, som skal bli Europas største. Prosjektet møter lokal motstand, deriblant fra Magnus Støre som ønsker fred og natur i stedet for industri. Demonstrasjoner og underskriftskampanjer har mobilisert tusenvis av motstandere.

Regjeringen har lagt frem planer om å bygge en ny sprengstoffabrikk i Hurummarka på Hurum, et prosjekt som vil bli Europas største av sinart hvis det gjennomføres.

Fabrikken, som skal ligge der Magnus Støre (36), ikke beslutningsmyndigheten statsminister Jonas Gahr Støre, bor med sin familie, har mål til å være operativ i 2030. Planene kommer i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina i 2022, og regjeringen samarbeider tett med forsvarsindustrien for å øke produksjonskapasiteten. Statsministeren besøkte den eksisterende fabrikken til Chemring Nobel på Hurum i 2024 og uttalte at opprustning er nødvendig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov. Lokalbefolkningen, derimot, er sterkt imot utbyggingen.

Magnus Støre, som bor i området, sier han ønsker at Hurum skal fremstå som et sted for natur og fred, ikke for militær industri. Han og hans kone har startet Selvig Fredsgård, en fredsbevegelse som ønsker å gjøre Hurummarka til et symbol for global fred. Demonstrasjoner mot fabrikken startede i februar 2025, og Hurum og Røyken Naturvernforbund har samlet over 6000 underskrifter i motstand.

Spørsmålet har skapt et skarpt skille mellom nasjonale sikkerhetsbehov og lokal ønsker om bevaring av natur og fred. Debatten fortsetter med spenninger mellom regjeringens ønske om å styrke forsvarsindustrien og lokalbefolkningens kamp for å verne områdets karakter





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