Regjeringen bevilger 20 millioner kroner ekstra til Nav for å redusere saksbehandlingstiden for sykepenger

Regjeringen foreslår 20 millioner ekstra til Nav i RNB 2026 for å kutte i ventetiden for sykepenger. Midlene skal brukes til å ansette flere saksbehandlere og teddy en økende søknadsbølge.

Regjeringen foreslo tidlig i mai å bevilge 20 millioner kroner ekstra til Nav i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2026. Formålet med ekstrabevilgningen er klar: Saksbehandlingstid en for sykepenger skal ned.

Det betyr at både arbeidstakere som venter på sykepenger, og bedrifter som har krav på refusjon, kan se fram til raskere oppgjør. - For regjeringen er det viktig med rask og trygg behandling av sykepenger, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Over tid har Nav iverksatt flere tiltak for å redusere saksbehandlingstidene, men de er fortsatt for lange. Derfor styrker vi nå Nav slik at de kan behandle sykepenger raskere, sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding





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Sykepenger Nav Saksbehandlingstid Refusjon RNB 2026

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