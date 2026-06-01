Regjeringen endrer lovforslag om aldersgrenser på sosiale medier

Regjeringen foreslo i fjor en lov som skulle pålegge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser for bruk av sosiale medier i Norge. Men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget, og det er blitt en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Regjeringen mener likevel at aldersgrense for bruk av sosiale medier er en viktig del av arbeidet med å trygge barns digitale hverdag. Forslaget sendes nå på EØS-høring, og det har fått både støtte og kritikk.

Regjeringen foreslo i fjor en lov som skulle pålegge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser for bruk av sosiale medier i Norge. Dette forslaget skulle gjøre det mulig å legge på gebyr på selskaper som ikke etablerte en mekanisme for aldersverifisering av brukere med norsk IP-adresse.

Men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget, og det er blitt en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Regjeringen mener likevel at aldersgrense for bruk av sosiale medier er en viktig del av arbeidet med å trygge barns digitale hverdag. Forslaget sendes nå på EØS-høring, og barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) har uttalt at det tidligere forslaget ble bejublet av mange.

Men det har også vært kritikk, blant annet fra professor i EØS-rett, Stian Øby Johansen, som mente at forslaget burde kastes rett i bøtta fordi det ville være både folkerettslig tvilsomt og klart EØS-stridig. I det opprinnelige norske forslaget var forpliktelsene rettet mot tjenesteleverandørene, men i departementenes videre vurderinger ble det konkludert med at det ikke ville være forenlig med EØS-retten å utpeke tjenesteleverandørene som pliktsubjekter. Lovteksten er derfor blitt endret i tråd med dette.

I tillegg har departementet lansert et forslag om at aldersgrensen ikke skal gjelde for sosiale medier generelt, kun for 'skadelige' sosiale medier. Hva som er et 'skadelig' sosialt medium, skal det være opp til tilsynsmyndigheten å avgjøre





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aldersgrense Sosiale Medier Tech-Selskap EØS-Rett Barnevern Lovforslag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borteRegjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget.

Read more »

Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borteRegjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget.

Read more »

Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borteRegjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget.

Read more »

Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borteRegjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget.

Read more »